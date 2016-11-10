Похороны в Чехии: что делать, если умер близкий человек

Обычно этой темы стараются избегать, но в трудную минуту изучать подробности организации похорон хочется меньше всего. Поэтому сегодня мы рассмотрим возможные места захоронений в Праге и выясним, что выгоднее: место на кладбище или кремация, где лучше проводить церемонию прощания и во сколько может обойтись подобное мероприятие.

Разобраться с этим вопросом оказалось непросто. Главная проблема – строгость закона о рекламе на тему ритуальных услуг. Соответствующие порталы, как правило, делают акцент на личном общении и практически не дают информации о ценах и полном описании мероприятий. Но кое-что выяснить все-таки удалось.

Неспроста район кладбищ на Жижкове и частично Виноградах такой большой: там в Праге происходит большинство погребальных мероприятий. Также отдельное кладбище и место для проведения церемонии находится возле крупного больничного комплекса «Мотол».

Залы, в которых проводят церемонии прощания, отличаются, прежде всего, по размерам. Вместительность варьируется от 20 до 50 посадочных мест. Подозреваем, что с этим связана и цена.

В трудную минуту лучше обратиться к специалистам в этой области. Они готовы взять на себя заботы не только по организации прощального мероприятия, но и обеспечить цветами, одеждой и перевозкой. Важно знать, что все они, вне зависимости от того, государственное это предприятие или частное, принимают звонки круглосуточно — минус один повод для беспокойства.

Похоронные услуги государства

На сайте общественной некоммерческой организации похоронного бюро Праги (Pohřební ústav hlavního města Prahy) указано 10 мест по всей столице, где можно заказать проведение похоронного обряда. Речь идет, преимущественно, о кремации, но существует и возможность заказать церковный обряд, включающий в себя погребение.

Стоит отметить, что погребение тела считается отдельным видом услуг, в Чехии больше распространена кремация.

Государственная организация не блещет разнообразием мест погребения, выбрать можно между Крематорием Страшнице и Крематорием Мотол.

Вероятнее всего, воспользоваться услугами государства будет дешевле, но не будет бесплатно. На сайте указаны возможные формы оплаты: наличными или картой.

Похоронные услуги частных предпринимателей

Частники настаивают на том, чтобы приехать на дом и обсудить все лично, что в трудную минуту, несомненно, является плюсом. В среде частных бюро ритуальных услуг существуют так называемые «экономичные похороны» и «похороны без обряда».

Насколько удалось выяснить, «похороны без обряда» исключают церемонию прощания и являются самым дешевым вариантом из всех существующих. На страничке одного из бюро ритуальных услуг указано, что это будет стоить 10.925 крон, включая НДС. В данном случае усопшего перевезут в крематорий, переоденут и предадут огню. Как правило, при этом даже нельзя будет присутствовать, но можно и договориться.

«Экономичные похороны» стоят на 7.000 дороже, но и спектр услуг у них богаче. Добавляется церемония прощания, траурная музыка, аренда цветов, изготовление приглашений на церемонию прощания.

Конечно, существуют разные варианты проведения церемонии. Варианты с погребением и более широким спектром возможных услуг обойдутся на порядок дороже.

Сколько стоит место на кладбище в Чехии

В Чехии существуют целые сайты по продаже, а чаще всего – по перепродаже мест на кладбище. Цены варьируются от 5.000 крон за место на одного до 25.000 за родовое захоронение. Местоположение кладбища роли не играет. Дешевле 5.000 за местечко для урны ни в Праге, ни на периферии найти не удалось.

На портале Sreality подобные объекты называют «специфическим типом недвижимости». Цены варьируются от шестидесяти тысяч до полумиллиона крон.

Но на покупке процесс не останавливается, ведь в дальнейшем нужно платить ежемесячную аренду за обслуживание места и кладбища. Если за место на кладбище не платить, то через какое-то время его можно лишиться.

Особенности погребальных церемоний для представителей разных конфессий

В ходе изучения этого вопроса выяснился достаточно жуткий факт. В Чехии и Германии аренда места на кладбище, как правило, заключается на определенное количество лет, в последующем место перепродается.

Это противоречит мусульманской традиции, согласно которой усопший имеет право на вечный покой. Для мусульман, придерживающихся строгих традиций, существует небольшое место на Ольшанском кладбище. Судя по найденной в интернете информации, чехи не жалуют подобные традиции представителей иной конфессии.

Сейчас Центральный мусульманский муниципалитет Праги находится в поисках подходящего участка земли для обустройства на нем малодоступного для широкой общественности мусульманского кладбища.

Портал 420on.cz желает всем читателям долгих лет жизни и нескорую необходимость в подобной информации. Материал носит исключительно информационный характер.

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