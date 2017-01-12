Отправляем денежный перевод из Чехии: обзор возможных вариантов

Если вы живете в Чехии, то наверняка вам не раз приходилось переводить деньги в Россию, Украину и другие страны СНГ. В этом материале мы подробно расскажем вам о возможностях, которые существуют в Чехии для отправки денежных переводов, а также сравним их преимущества и недостатки.

Фото: https://www.firestock.ru/dengi-money-6/

Банковские переводы и Western Union

Еще несколько лет назад, когда человеку нужно было перевести деньги из Европы, он в первую очередь думал о банковских переводах. Другие возможности практически не рассматривались, так как банк был самым надежным и известным способом отправки денег. Однако, банковские переводы имеют существенные минусы. Во-первых, они очень дорого обходятся отправителю, если он посылает деньги в другую страну. Во-вторых, деньги на счету получателя появляются далеко не сразу. Международный банковский перевод в среднем занимает 2-3 дня, а то и дольше.

Поэтому во многих странах, в том числе и в Чехии, стала популярна международная система отправки денег Western Union. Это был наиболее быстрый способ доставки денег получателю. Но и здесь есть свои нюансы. В частности, комиссия данной платежной системы, которая является одной из самых высоких.

Международные системы денежных переводов

С развитием современных технологий и интернета нишу денежных переводов стали заполнять менее крупные организации. У них не было такой истории и ресурсов, как у американского «монстра» Western Union, но они мгновенно стали популярными благодаря более низкой комиссии. Это Unistream, MoneyGram, Contact и многие другие системы быстрых международных переводов.

Несомненным преимуществом этих систем является простое оформление перевода, прием и выплата без необходимости открытия счета, а также скорость получения.

На сегодняшний день в Чехии работает несколько компаний, предоставляющих услуги мгновенных денежных переводов. Одна из них – чешская компания MoneyPolo – наряду с переводами в филиалах стала предоставлять и онлайн переводы . Компания имеет русские корни, что значительно облегчает взаимодействие русскоговорящих клиентов с сайтом и службой поддержки.

Денежные переводы онлайн

Если системы денежных переводов упростили процесс отправки денег, то онлайн-переводы, появившиеся совсем недавно, еще и значительно сократили этот процесс. Теперь продвинутый пользователь финансовых продуктов в Чехии может даже не тратить время на поездку до ближайшего пункта обслуживания денежных переводов.

Достаточно загрузить специальное приложение на мобильный телефон, пополнить электронный счет – и можно осуществлять переводы, не выходя из дома. Такие приложения как TransferWise, Azimo и MoneyPolo позволяют своим клиентам отправлять деньги всего в несколько кликов.

Электронная система PayPal

Говоря о денежных переводах онлайн, нельзя не вспомнить о крупнейшей компании на рынке финансовых электронных услуг. PayPal – платежная система, которая успешно работает с 1998 года. Интересно, что компанию создала группа студентов, в числе которых был эммигрант из Украины. Это неудивительно, ведь студенты являются одной из самых больших целевых групп среди потребителей услуг денежных переводов. К тому же молодые люди всегда находятся на пике прогресса, узнавая раньше других о самых быстрых и доступных системах денежных переводов.

Что касается PayPal, существует, пожалуй, единственный минус использования этой системы, но он касается далеко не всех. Пользователи, которые часто получают деньги, должны предоставить различную подтверждающую информацию – к примеру, о роде своей деятельности. Если доказательства не удовлетворят компанию, то аккаунт может быть заблокирован.

Фото: https://www.firestock.ru/100-evro-100-euro/

Почтовые денежные переводы

Помимо банков и филиалов компаний быстрых международных переводов, послать деньги из Чехии можно в любом отделении почты. Почта в Чехии представляет собой современную организацию, которая не только предоставляет услуги по отправке и получению писем и посылок, но и осуществляет различные дополнительные функции.

К примеру, в отделениях с наклейкой CzechPoint можно получить любую выписку из государственного учреждения Чехии, а также заверить документ. В отделениях почты осуществляются международные денежные переводы Western Union, EuroGiro, «Z/А» и «Z/C», а также SIPO и SuperCASH для переводов внутри страны.

Заключение

Итак, подведем итоги. Отправить деньги из Чехии можно:

1. Банковским переводом.

2. Через систему международных переводов.

3. С помощью чешской почты.

4. Из дома – с помощью PayPal или другой системы онлайн переводов.

5. Из кафе или просто сидя на скамейке – с помощью специального приложения в мобильном телефоне.

Самый популярный способ, согласно мини-опросу среди русскоговорящего населения Чехии, - это обращение в филиалы компаний быстрых переводов. Онлайн-переводы также стремительно набирают популярность. В условиях современного темпа жизни никто уже не сомневается, что именно за ними будущее международных переводов. Информационные технологии постоянно развиваются и совершенствуются, поэтому вполне возможно, что системы денежных переводов еще удивят нас своими новыми возможностями.

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