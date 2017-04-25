dTest: Куда обратиться в Чехии, если шумят соседи

Для многих дом – оазис спокойствия и комфорта. Что делать в том случае, если ваш домашний покой в Чехии нарушают шумные соседи, завод или шум с террасы ресторана? Советы дает организация по защите прав потребителя dTest.

В Чехии есть несколько организаций, куда можно пожаловаться на шум. Куда конкретно обратиться, зависит от источника шума и его интенсивности. Если шум в вашем жилье достигает уровня, угрожающего здоровью, решить ситуацию поможет санэпидстанция или строительное управление.

Краевая санэпидстанция (Krajská hygienická stanice) может ликвидировать источник шума разными способами: от устранения поломки до отнятия разрешения на деятельность (в случае предприятия). За несоблюдение постановления налагают штрафы.

Строительное управление (Stavební úřad) контролирует, не превышают ли допустимые лимиты шума при строительстве. Организация также может назначить провести работы по ограничению шума, исходящего от стройки.

«Если лимиты по шуму нельзя соблюдать по серьезным причинам, они могут быть превышены. Но для этого нужно получить специальное разрешение», – объясняет Лукаш Зелены, заведующий юридическим отделом журнала dTest.

А если шумят соседи?

Громкая музыка, оживленные разговоры, постоянно лающая собака и мяукающие коты, а также другой подобный шум от соседей не представляет опасности для здоровья. Поэтому такие проблемы можно решать через коммунальное управление (obecní úřad) или полицию.

«Шум, исходящий из соседних квартир, может быть нарушением общественного порядка или правил совместного проживания граждан», – говорит Зелены.

Если вам мешают соседи, можно обратиться в суд с жалобой и потребовать, чтобы они обеспечили вам звукоизоляцию.

«Суд удовлетворит вашу жалобу, если шум превышает местную норму. Превышение законных лимитов в этом случае не играет роли», – констатирует Зелены.

Шум от летних террас ресторанов

Отдельный вопрос – организация общественных культурных и спортивных акций. Правила по их организации устанавливают населенные пункты. Также они определяют правила работы летних террас при ресторанах.

«В нашей консультационной компании мы встречаемся и с жалобами на шумных гостей ресторанов. Этот вопрос не входит в компетенцию санэпидстанций. Шум от ресторанов можно рассмотреть как нарушение ночного спокойствия. Если вы не будете довольны решением вышеперечисленных инстанций, у вас есть возможность обратиться в административный суд, который сможет изменить или отменить принятое решение», – объясняет юрист.

Если в результате шума вам был нанесен ущерб, вы можете добиваться его возмещения. Не забывайте и о том, что шум может нарушать личные права каждого человека.

«В некоторых ситуациях можно говорить о нарушении права на достойные условия для частной жизни и здоровья», – говорит Зелены.