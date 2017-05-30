Запрет курения в Чехии: Что нужно знать

С 31 мая 2017 года в Чехии вступает в силу закон о запрете курения в общественных местах. Разбираемся, какой штраф грозит за закуренную сигарету, где за курение наказывать не будут и чего ждут от этого запрета.

Фото: pixabay.com

От полуночи со вторника, 30 мая, на среду, 31 мая, в Чехии вступает в силу закон о запрете курения в общественных местах. За соблюдением запрета в ресторане будут следить санитарные врачи. Нарушителям закона будет грозить штраф на месте на сумму 5000 крон. Владельцев ресторанов за нарушение запрета начнут штрафовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Закон о запрете курения касается не только ресторанов. Курить нельзя будет на остановках общественного транспорта, в театрах или кино. В ресторанах, барах и кафе будет и дальше разрешено курить электронные сигареты. Электронные сигареты нельзя будет использовать в больницах, образовательных учреждениях и торговых центрах.

Законопроект вступает в силу 31 мая – в Международный день борьбы с курением. Национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил не думает, что запрет курения в ресторанах поможет решить эту общественную проблему. Однако, по его мнению, это приведет к смене атмосферы в Чешской Республике.

Где за курение грозит штраф - в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары); - на открытых остановках и платформах общественного транспорта; - в зоопарках (за исключением открытых площадок для курения); - во внутренних помещениях медицинских учреждений (за исключением курительных помещений в закрытом психиатрическом отделении и др.); - внутри всех типов образовательных учреждений и на прилегающих к ним территориях. Запрет на электронные сигареты в общественных пространствах во дворах школ будут принимать отдельные населенные пункты по постановлению; - внутренние помещения развлекательных учреждений и помещения, в которых проходят развлекательные акции (дискотеки, балы, выставки, концерты). На время таких акций будет действовать полный запрет на курение.

Запрет курения – часть комплексных профилактических мер

По словам координатора, запрет курения в ресторанах Чехии станет частью целого комплекса постепенных профилактических мер, которые в конечном итоге должны привести к уменьшению количества курящего населения. К этим мерам относятся, например, фотографии с иллюстрациями органов, пострадавших от курения, а также повышение цен на табачные изделия и просветительские программы для молодежи. В странах, где подобные меры уже действуют, значительно снизилось число курильщиков. Йиндржих Воборжил предполагает, что в Чехии произойдет то же самое.

По количеству курящих Чехия занимает в Евросоюзе первые места. Особенно остро проблема касается молодежи. 15% мальчиков и 17% девочек в возрасте 16 лет в Чехии регулярно курят. Всего в Чехии каждый год выкуривают 21 млрд сигарет. Это в среднем 2000 сигарет на одного жителя в год.

В мировой статистике по курению Чехия занимает примерно 10-е место. Рейтинг возглавляют жители Черногории с более 4000 сигарет на человека в год. В Евросоюзе по этому показателю лидирует Словения с нормой 2600 сигарет в год. Меньше всего курят шведы с 800 сигаретами на человека в год.

Самые яростные курильщики в Чехии – мужчины. Они выкуривают в среднем 24 сигареты в день. Женщины курят в среднем 5-9 сигарет ежедневно. От болезней, вызванных курением, в Чехии умирает 18 тысяч человек в год. Это почти пятая часть всех умерших.

Где в Чехии можно будет курить и дальше

Запрет курения будет действовать в ресторанах, кафе и барах, а также во всех общественных местах: на лестницах, в вестибюлях, туалетах, общественном транспорте, остановках, аэропортах, детских площадках, зоопарках, кинотеатрах, театрах и спортивных залах.

Закон не коснется кальянов, которые останутся легальными. Исключение делают и для электронных сигарет.

Курить можно будет и дальше в специальных помещениях психиатрических больниц, аэропортов и местах для курения в зоопарках. В ресторанах политики не разрешили оборудовать курительные помещения, но не стали запрещать электронные сигареты.

Однако закон не запрещает курить на открытых террасах при кафе и ресторанах. Местные жители опасаются, что курильщики начнут больше шуметь и мусорить на улицах. Из-за этого многие городские части Праги будут проводить профилактические мероприятия. Например, в Праге 1 будут следить за порядком среди курильщиков специальные патрули. Также курящим людям будут раздавать карманные пепельницы с резервуаром для окурков.

В театрах курить смогут только актеры на сцене, если этого требует творческая концепция представления.

Чего ждут от запрета

Врач Милада Шипкова из Центра для табакозависимых людей при отделении болезней легких областной больницы в Либерце ожидает, что запрет будет стимулировать курильщиков отказаться от сигарет. По ее словам, около 70% курящих людей положительно отнеслись к запрету.

Врач предполагает, что благодаря закону пациентов в Центре для табакозависимых людей в Чехии станет больше. Это значит, что большая часть людей захочет попытаться бросить курить.