Новые правила проживания иностранцев в Чехии: Почему это плохо

13 июля Милош Земан подписал поправку к закону, которая ужесточает условия пребывания иностранцев в Чехии. Действовать она начнет уже в августе. Кого коснутся изменения? Как себя обезопасить и с чем нужно поспешить? Читайте в нашем материале.

После подписания президентом ужесточающей поправки жизнь иностранцев в Чехии станет куда сложнее. Насколько? Пока сказать трудно. Но вот основные изменения в поправке к закону с конкретными примерами некоторых ситуаций:

1. Переход на визу предпринимателя

Если вы живете в Чехии менее 5 лет и хотите поменять тип визы на предпринимательскую, то вам необходимо сделать это в срочном порядке. Как только поправка к закону начнет действовать, вы не сможете поменять тип визы, если живете в Чехии менее 5 лет.

2. Процесс депортации

Как только Министерство внутренних дел возбудило дело или выдало решение о вашей депортации/аннулировании визы, вам сразу же необходимо обратиться за юридической помощью и подать апелляцию. Впоследствии это сделать будет невозможно без выезда из страны.

3. Смена работы

Если вы находитесь в Чехии по трудовой карте и собираетесь поменять место работы, вам необходимо срочно подать заявление в Министерство внутренних дел о смене работодателя. После вступления в силу данной поправки это будет сделать сложнее. Как минимум, необходимо будет предоставить документ от нынешнего работодателя о том, что вы у него до сих пор работаете.

4. Заявление на ПМЖ по фикции пребывания

Если вы проживаете в ЧР на основе так называемой фикции пребывания (с печатью о промежуточном пребывании до получения ВНЖ в паспорте) и намерены подать заявление на постоянное место жительства, вам нужно подать его в ускоренном порядке. После вступления в действие поправки к закону о пребывании иностранцев в ЧР министерство будет рассматривать в первую очередь цель вашего долгосрочного пребывания и выдаст разрешение на ПМЖ только в том случае, если вам будет продлен долгосрочный вид на жительство.

5. Члены чешской семьи, не имеющие вида на жительство

Если вы являетесь членом семьи гражданина ЧР и остаетесь здесь без вида на жительство или у вас есть приказ на выезд из страны, нужно в срочном порядке подать запрос на ВНЖ. После вступления в действие поправки к закону подача заявления на временное пребывание будет невозможна без выезда. Вам придется покинуть страну и подать заявление на получение краткосрочной визы через чешское посольство в своей стране. Если вы оказались в такой ситуации, вам необходимо обратиться к юристу. Лучше всего оспорить необходимость выезда в суде.

6. ПМЖ для иностранца младше 26 лет

Если вы живете в Чехии по ПМЖ и хотите подать заявление на воссоединение семьи с вашим ребенком-студентом младше 26 лет, это нужно сделать срочно. После вступления в силу поправки к закону о пребывании иностранцев такая возможность останется только для детей младше 18-ти лет.

7. Получение вида на жительство на основе визы терпимости (толерантности)

Если вы пребываете в ЧР по визе терпимости и хотите подать заявление на трудовую карту или воссоединение с семьей, вам нужно поторопиться. Когда поправка к закону вступит в силу, подать заявление на трудовую карту вы сможете только по истечении 3-х лет пребывания в Чехии по визе терпимости, а на воссоединение с семьей сможете податься только после 6 месяцев пребывания по визе терпимости.

8. Трудовая карта для акционеров, директоров или членов кооператива, которые также работают в компании или кооперативе

Если вы являетесь директором/акционером/членом кооператива и в то же время работаете в данной компании или кооперативе, а также получили в связи с этим трудовую карту и разрешение на работу, вам нужно в срочном порядке подать заявление на измение цели визы (например, на предпринимательство) или подать заявление на получение согласия со сменой работодателя. После вступления в силу ужесточений у вас не будет возможности работать по трудовой карте для компании, в которой вы являетесь директором или партнером. Министерство не продлит такую трудовую карту. В то же время, после начала действия поправки невозможно будет изменить тип визы на предпринимательскую в том случае, если вы находитесь в Чехии менее 5 лет.

Информация для иностранцев на сайте Министерства внутренних дел (чешский, английский, русский - временно недоступен).

Бесплатные консультации по вопросам, связанным с пребыванием иностранцев на территории Чехии, проходят в InBaze и Integrační centrum Praha.

За помощь в подготовке материала благодарим Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR