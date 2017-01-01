Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Lekvi_logo
Lekvi&Partners
Подобные вакансии
Менеджер по образованию
Lekvi&Partners
Praha 1

Специалист в отдел закрытия сделок

Размещено Сегодня 09:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер проекта
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок.

#LekviGroup: 10 лет на чешском рынке недвижимости.
• Крупнейшее агентство недвижимости, ориентированное на русскоязычную аудиторию
• Компания является членом крупнейших профессиональных организаций:
- Московской ассоциации риелторов,
- Коллегии Риэлторов Чешской республики.
• Лидер по продажам недвижимости для иностранных клиентов.

Наполнение работы:
Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования

Желательно образование по специальности «экономика», «финансы», «банковское дело».
Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотек или страхования.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты! С польскими визами просьба не беспокоить!

Условия

Предлагаем 5-ти дневную рабочую неделю в офисе компании. Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук. В случае надобности - служебный автомобиль.
Зарплата: 22 000 крон на испытательный срок, после испытательного срока - 27 000 крон
Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz



Мобильная версия