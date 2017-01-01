В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок.
#LekviGroup: 10 лет на чешском рынке недвижимости.
• Крупнейшее агентство недвижимости, ориентированное на русскоязычную аудиторию
• Компания является членом крупнейших профессиональных организаций:
- Московской ассоциации риелторов,
- Коллегии Риэлторов Чешской республики.
• Лидер по продажам недвижимости для иностранных клиентов.
Наполнение работы:
Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.
Желательно образование по специальности «экономика», «финансы», «банковское дело».
Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотек или страхования.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты! С польскими визами просьба не беспокоить!
Предлагаем 5-ти дневную рабочую неделю в офисе компании. Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук. В случае надобности - служебный автомобиль.
Зарплата: 22 000 крон на испытательный срок, после испытательного срока - 27 000 крон
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Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz