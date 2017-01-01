Специалист в отдел закрытия сделок

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер проекта Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание В компанию Lekvi Group на постоянную работу требуется специалист в отдел закрытия сделок. #LekviGroup: 10 лет на чешском рынке недвижимости.

• Крупнейшее агентство недвижимости, ориентированное на русскоязычную аудиторию

• Компания является членом крупнейших профессиональных организаций:

- Московской ассоциации риелторов,

- Коллегии Риэлторов Чешской республики.

• Лидер по продажам недвижимости для иностранных клиентов. Наполнение работы:

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотек, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования Желательно образование по специальности «экономика», «финансы», «банковское дело».

Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотек или страхования.

Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.

Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР

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