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Операторы на склад и на линию производства завод BMW

Размещено 25 июля 00:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь, Токарь
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-sever
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Проводится набор персонала на завод по изготовлению седушек на BMW. Работа на линии производства или на складе. Зароботная плата 1-й месяц 100 крон/час, со 2-го месяца 110 крон/час + ежемесячная премия. График работы 3-х сменный 9-9-6 часов (утренняя, дневная, ночная). Есть возможность выходить на прес-час (дополнительные часы). Обед, развозка, рабочая форма предоставляется бесплатно. Проживание и страховка за счет нашей фирмы. Звоните: +420775258284. Есть вайбер - смс и звонки бесплатные.

Требования

Коммуникабельность, обучаемость и желание зарабатывать. Знание ческого языка приветствуется, но не обязательно.

Условия

Обязательное наличие паспорта Гражданина Евросоюза или Ческого побыта. С польскими рабочими визами не трудоустраиваем!!!

Контакты:

Gábor Josyai

5019801@mail.ru

+420775258284



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