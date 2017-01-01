Obchodní zástupce Plzen

Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по качеству, Менеджер по развитию

Описание

Поиск новых клиентов. Обучение. Координация действий сотрудников на местах работы, поиск и предоставление жилья для сотрудников, перевод, планирование рабочих смен, общение с начальством, работа в полевых условиях.