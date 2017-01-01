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Obchodní zástupce Plzen

Размещено Вчера 08:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по качеству, Менеджер по развитию
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAX WORK-Holding
Описание

Поиск новых клиентов. Обучение. Координация действий сотрудников на местах работы, поиск и предоставление жилья для сотрудников, перевод, планирование рабочих смен, общение с начальством, работа в полевых условиях.

Требования

Гибкий подход к работе, приятные манеры, организаторские способности, комуникабельность, водительское удостоверение sk. B., языки - чешский и русский, (румынский - преимущество). Способность работать в "полевых условиях". Желание работать.

Условия

HPP
Гибкий график работы
Заработная плата - от 100 kč/час + бонусы
Место работы: Пльзень

Дополнительная информация

резюме просьба отправлять на указанный электронный адрес liubov.fedorova@almaxwork.cz

Контакты:

Liubov Fedorova

Liubov.Fedorova@almaxwork.cz

777 921 585



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