Obchodní zástupce Plzen

Поиск новых клиентов. Обучение. Координация действий сотрудников на местах работы, поиск и предоставление жилья для сотрудников, перевод, планирование рабочих смен, общение с начальством, работа в полевых условиях.
Гибкий подход к работе, приятные манеры, организаторские способности, комуникабельность, водительское удостоверение sk. B., языки - чешский и русский, (румынский - преимущество). Способность работать в "полевых условиях". Желание работать.
HPP
Гибкий график работы
Заработная плата - от 100 kč/час + бонусы
Место работы: Пльзень
резюме просьба отправлять на указанный электронный адрес liubov.fedorova@almaxwork.cz
Liubov Fedorova
Liubov.Fedorova@almaxwork.cz
777 921 585