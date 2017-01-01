Бухгалтер

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата 30 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Компания SLT CONSULTING с 2012 года предоставляет полный спектр Бухгалтерских услуг для Юридических и физ. лиц в Чешской Республике. В настоящее время расширяет свой коллектив и ищет в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтер.

Требования - Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше

- Умение работать в программе Money S большое преимущество

- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !

- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года

- Свободное владение ПК и офисными программами

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия - Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода

- Возможность профессионального и карьерного роста

- Оплата отпуска, больничного листа

- Предоставление рабочего телефона

- Дружный коллектив

- Комфортабельный офис в центре Праги