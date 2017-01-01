Ассистент отдела в международный отдел

Ищу sales assistant в международный департамент продаж!
Работа с документооборотом в департаменте продаж,
отвественность за правильное оформление документов (договора, соглашения, выписки и пр.), ведение реестров.
Коммуникация с партнерами, клиентами в части сопровождения документов.
Внимательность, усидчивость, выполнение дедлайнов.
Excel, грамотность, отличное знание письменного и устного английского, чешского и русского языков обязательно!
Опыт работы с документами от 1 года, внимательность, скорость в работе, усидчивость являются ключевыми качествами
Классный коллектив профессионалов
Уроки английского/ чешского языков с носителем в офисе
Карьерный рост
Обучение у лучших тренеров и спикеров каждые 2 месяца
Оклад +бонус
Zulia Loikova
hr@getberg.cz