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Ассистент отдела в международный отдел

Размещено 02 февраля 16:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
не указана
Компания
GETBERG reale estate
Описание

Ищу sales assistant в международный департамент продаж!

Работа с документооборотом в департаменте продаж,
отвественность за правильное оформление документов (договора, соглашения, выписки и пр.), ведение реестров.
Коммуникация с партнерами, клиентами в части сопровождения документов.
Внимательность, усидчивость, выполнение дедлайнов.
Excel, грамотность, отличное знание письменного и устного английского, чешского и русского языков обязательно!

Требования

Опыт работы с документами от 1 года, внимательность, скорость в работе, усидчивость являются ключевыми качествами

Условия

Классный коллектив профессионалов
Уроки английского/ чешского языков с носителем в офисе
Карьерный рост
Обучение у лучших тренеров и спикеров каждые 2 месяца
Оклад +бонус

Контакты:

Zulia Loikova

hr@getberg.cz




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