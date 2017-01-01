Ассистент отдела в международный отдел

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент(ка) Регион Hlavní město Praha Город Praha 8 Заработная плата не указана Компания GETBERG reale estate

Описание Ищу sales assistant в международный департамент продаж! Работа с документооборотом в департаменте продаж,

отвественность за правильное оформление документов (договора, соглашения, выписки и пр.), ведение реестров.

Коммуникация с партнерами, клиентами в части сопровождения документов.

Внимательность, усидчивость, выполнение дедлайнов.

Excel, грамотность, отличное знание письменного и устного английского, чешского и русского языков обязательно!

Требования Опыт работы с документами от 1 года, внимательность, скорость в работе, усидчивость являются ключевыми качествами