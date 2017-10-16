Короткий курс пивоведения: Крафтовая революция

В новом материале от нашего пивного эксперта Ондры Соукупа вы узнаете: что такое крафтовое пиво, какая из чешских пивоварен стала первой из крафтовых, какие фестивали посвящены ремесленному пиву и где найти вкусное крафтовое пиво в Праге.

В предыдущей статье мы объяснили, как в Чехии появилось пльзенское пиво. Без ложной скромности хочу отметить, что чехи в этом сорте пива, практически, достигли совершенства. Но по мере того как люди после падения Железного занавеса начали путешествовать, выяснилось, что в мире существуют и другие сорта. И даже вкусные. Окончательно все поменялось, когда и Чехию захлестнула волна крафтовой революции.

Путешествуя по разным странам, я удивлялся тому, что бельгийцы пьют очень крепкое пиво из невероятно маленьких стаканов, а англичане пьют теплое пиво без пены.

Но учитывая, что нормального, в моем понимании, пльзенского пива в этих странах было не найти, пришлось пить то, что наливают: те сорта, которые в этих краях варят лучше всего. В Ирландии стаут, в Баварии пшеницу и т.д.

Перенесемся из Старого света в США. Там унификация пива достигла такой степени, что с пивом этот желтый газированный напиток имеет мало общего. Это вызвало ответную реакцию, и с конца 80-х прошлого века в Америке стали появляться небольшие пивоварни типа New Belgium или Red Hook, которые начали варить яркие, ароматные сорта пива, возрождать забытые рецепты и придумывать новые.

Что такое крафтовое пивоварение, является предметом постоянных дискуссий. В принципе, это означает, что пивоварни небольшие, не принадлежат наднациональным корпорациям, не экономят на ингредиентах и варят хоть иногда нетрадиционные сорта. Если хотите среди своих знакомых прослыть знатоком, то прочитайте мой недавний текст в духе пособий для чайников.

Для Чехии первой крафтовой (или ремесленной, как у нас любят говорить) стала пивоварня в Страговском монастыре. Владельцы тогда наняли опытного пивовара Мартина Матушку (Martin Matuška), который в 90-е годы много путешествовал по разным странам: от Англии до Японии. Матушка учил местных пивоваров варить правильное чешское пиво, а заодно сам научился варить другие сорта.

Потом он собирался выйти на пенсию, но его сын Адам, в то время еще несовершеннолетний студент знаменитой средней пивоварской школы на пражской Подскалской улице, уговорил его уйти из Страгова и основать собственную пивоварню. И это был ошеломительный успех. Семейная пивоварня, построенная у них на даче в деревне Броумы, научила чехов пить такие сорта, как India Pale Ale, Weizenbock или American Pale Ale. Если вы не знакомы с этими сортами, то рекомендую попробовать Raptor, одноименный Weizenbock, или California от Матушки. Они соответствуют мировым эталонам.

Потом у Матушки появились последователи. Их так много, что нет смысла перечислять всех: в 2017-м году в Чехии насчитывается более 400 минипивоварен. Подавляющая часть из них – это ресторанные пивоварни, продукцию которых за пределами заведения купить невозможно. Какие-то из них делают ставку на чешский лагер и в условиях небольшого производства не всегда умеют поддерживать высокое качество.

Собственно, действительно хороших пивоварен, продукцию которых можно попробовать в пивных барах или купить в пивотеках, где-то порядка 10-20. Вот моя крайне субъективная подборка марок, покупая которые, вы не рискуете, что наткнетесь на плохое пиво: Matuška, Antoš, Falkon, Clock, Permon, Albrecht, Klínec-Katz, Únětice, Raven и Beskydský pivovárek.

Где можно найти это пиво? В Праге одним из первых заведений, которое начало специализироваться на ремесленном пиве и и преуспело в этом, является трехэтажный пивной бар «Злы часы». В том же районе находится бар «Зубаты пес» уроженца Самары Алексея Позднякова, который в последнее время начал варить и собственное пиво.

Возле станции метро И. П. Павлова расположено другое легендарное заведение - «Куловы блеск» с замечательным летним двориком. Я лично нежно люблю небольшой бар Illegal Beer неподалеку от Вацлавской площади. Продожать этот список можно долго, ведь уже почти в каждом пражском районе есть заведение с интересным пивом.

BEERHACK

Популярность крафтового пива вызвала появление множества пивных фестивалей разного качества. Самым престижным считается фест Пиво на Пражском граде, который организует Союз минипивоварен. Там действительно очень хорошо, а благодаря тому что каждый год приезжают пивоварни из разных стран, есть шанс расширить свой пивной кругозор. В этом году выяснилось, что крафтовая сцена развита и в Венгрии, до этого приезжали словаки и поляки. В цену входного билета входит каталог и дегустационный стакан объемом 150 граммов, в который пиво наливают уже бесплатно.

Я также стараюсь не пропускать народный фестиваль на холме Парукаржка. Да, там куча народу, и музыка иногда слишком громкая, но выбор пива хороший, а вид на Прагу оттуда просто фантастический. Хорош и новый “Pivo a burger Fest” в пражском Карлине. А какие фестивали любите вы?