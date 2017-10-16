Короткий курс пивоведения: Крафтовая революция

В предыдущей статье мы объяснили, как в Чехии появилось пльзенское пиво. Без ложной скромности хочу отметить, что чехи в этом сорте пива, практически, достигли совершенства. Но по мере того как люди после падения Железного занавеса начали путешествовать, выяснилось, что в мире существуют и другие сорта. И даже вкусные. Окончательно все поменялось, когда и Чехию захлестнула волна крафтовой революции.
Путешествуя по разным странам, я удивлялся тому, что бельгийцы пьют очень крепкое пиво из невероятно маленьких стаканов, а англичане пьют теплое пиво без пены.
Но учитывая, что нормального, в моем понимании, пльзенского пива в этих странах было не найти, пришлось пить то, что наливают: те сорта, которые в этих краях варят лучше всего. В Ирландии стаут, в Баварии пшеницу и т.д.
Перенесемся из Старого света в США. Там унификация пива достигла такой степени, что с пивом этот желтый газированный напиток имеет мало общего. Это вызвало ответную реакцию, и с конца 80-х прошлого века в Америке стали появляться небольшие пивоварни типа New Belgium или Red Hook, которые начали варить яркие, ароматные сорта пива, возрождать забытые рецепты и придумывать новые.
Что такое крафтовое пивоварение, является предметом постоянных дискуссий. В принципе, это означает, что пивоварни небольшие, не принадлежат наднациональным корпорациям, не экономят на ингредиентах и варят хоть иногда нетрадиционные сорта. Если хотите среди своих знакомых прослыть знатоком, то прочитайте мой недавний текст в духе пособий для чайников.
Для Чехии первой крафтовой (или ремесленной, как у нас любят говорить) стала пивоварня в Страговском монастыре. Владельцы тогда наняли опытного пивовара Мартина Матушку (Martin Matuška), который в 90-е годы много путешествовал по разным странам: от Англии до Японии. Матушка учил местных пивоваров варить правильное чешское пиво, а заодно сам научился варить другие сорта.
Потом он собирался выйти на пенсию, но его сын Адам, в то время еще несовершеннолетний студент знаменитой средней пивоварской школы на пражской Подскалской улице, уговорил его уйти из Страгова и основать собственную пивоварню. И это был ошеломительный успех. Семейная пивоварня, построенная у них на даче в деревне Броумы, научила чехов пить такие сорта, как India Pale Ale, Weizenbock или American Pale Ale. Если вы не знакомы с этими сортами, то рекомендую попробовать Raptor, одноименный Weizenbock, или California от Матушки. Они соответствуют мировым эталонам.
Потом у Матушки появились последователи. Их так много, что нет смысла перечислять всех: в 2017-м году в Чехии насчитывается более 400 минипивоварен. Подавляющая часть из них – это ресторанные пивоварни, продукцию которых за пределами заведения купить невозможно. Какие-то из них делают ставку на чешский лагер и в условиях небольшого производства не всегда умеют поддерживать высокое качество.
Собственно, действительно хороших пивоварен, продукцию которых можно попробовать в пивных барах или купить в пивотеках, где-то порядка 10-20. Вот моя крайне субъективная подборка марок, покупая которые, вы не рискуете, что наткнетесь на плохое пиво: Matuška, Antoš, Falkon, Clock, Permon, Albrecht, Klínec-Katz, Únětice, Raven и Beskydský pivovárek.
Где можно найти это пиво? В Праге одним из первых заведений, которое начало специализироваться на ремесленном пиве и и преуспело в этом, является трехэтажный пивной бар «Злы часы». В том же районе находится бар «Зубаты пес» уроженца Самары Алексея Позднякова, который в последнее время начал варить и собственное пиво.
Возле станции метро И. П. Павлова расположено другое легендарное заведение - «Куловы блеск» с замечательным летним двориком. Я лично нежно люблю небольшой бар Illegal Beer неподалеку от Вацлавской площади. Продожать этот список можно долго, ведь уже почти в каждом пражском районе есть заведение с интересным пивом.
BEERHACK
Популярность крафтового пива вызвала появление множества пивных фестивалей разного качества. Самым престижным считается фест Пиво на Пражском граде, который организует Союз минипивоварен. Там действительно очень хорошо, а благодаря тому что каждый год приезжают пивоварни из разных стран, есть шанс расширить свой пивной кругозор. В этом году выяснилось, что крафтовая сцена развита и в Венгрии, до этого приезжали словаки и поляки. В цену входного билета входит каталог и дегустационный стакан объемом 150 граммов, в который пиво наливают уже бесплатно.
Я также стараюсь не пропускать народный фестиваль на холме Парукаржка. Да, там куча народу, и музыка иногда слишком громкая, но выбор пива хороший, а вид на Прагу оттуда просто фантастический. Хорош и новый “Pivo a burger Fest” в пражском Карлине. А какие фестивали любите вы?
ОБ АВТОРЕ
Я впервые попробовал пиво приблизительно в восемь лет, когда моя бабушка, пльзенская патриотка, решила, что я достаточно созрел для того, чтобы во время воскреснего обеда выпить 200 граммов настоящего пльзенского пива. Это всегда сопровождалось лекцией на тему исключительной полезности данного напитка. Хотя мне не нравилось горькое пиво, но увы, получить вожделенный домашний малиновый сок можно было только после опустошения стакана с пивом. В более зрелом возрасте я пиво полюбил. Настолько, что я уже больше пяти лет веду блог про чешское пиво на русском языке и последние пару лет варю его сам, у себя дома.