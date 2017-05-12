Евгений Юрчиков о том, как без опыта открыть бар в Праге за 17 дней

Без опыта ведения бизнеса в Европе, без опыта в ресторанном бизнесе, но не без помощи специалиста в данном вопросе Евгений со своим партнером открывает новый бар на Жижкове всего лишь за 17 дней.

Евгений Юрчиков родился, жил и работал в Екатеринбурге. В Чехии он всего 4 месяца, хотя с Прагой познакомился еще в 2004 году. Еще тогда ему здесь очень понравилось, что и стало поводом приобретения жилой недвижимости в городе в 2010 году. С тех пор поездки в Чехию для семьи Евгения стали регулярными. Планировалось, что в Праге у них будет своего рода «дача». Но так сложилось, что дача стала домом. Возник вопрос: чем заниматься? Собственно, так и пришла мысль открыть свой бизнес в Праге.

- Евгений, как пришла идея открыть здесь бар?

- Примерно пару последних лет я в фоновом режиме размышлял над рядом потенциально реализуемых бизнес-проектов в Праге. В Праге я бывал регулярно, как и некоторые мои друзья, у которых тоже здесь есть недвижимость. Во время одной из пивных посиделок то ли на Виноградах, то ли на Жижкове мой друг Андрей Рубан сказал мне что-то вроде: Женя, не пора ли тебе твои познания в пиве, да и в другом алкоголе, монетизировать? Иными словами, не пора ли баром тебе заниматься, Женя, а не просто выпивать? А деньги – сказал мой друг Рубан – я найду. Как-то так было. (Улыбается.) В общем, решили сказать свое собственное слово, как кажется, сказать есть что. Надеюсь, что мы сможем сделать наше место интересным, посещаемым и живым.

- Как будет выглядеть этот бар? Какая здесь будет атмосфера?

- Наша принципиальная концепция заключается в том, что мы хотим смешать то, что почти не смешивается. То есть привнести на чешскую почву свое видение, российские и общеевропейские барные тенденции, которые в Чехии пока не сильно распространены. В Чехии и в Праге, в частности, большая доля баров – это традиционные «господы» (чеш. hospody), где чешская кухня и чешское пиво на одном-двух кранах, и куда приходит определенный контингент. Это, безусловно, прекрасно: вот эти колоритные завсегдатаи, толпящиеся возле вычепа и болтающие с барменом. Но, как правило, в Чехии сесть за баром негде: у чешских барных стоек редко можно найти стулья. «Господы» – весьма атмосферные консервативные места, в этом их ценность. Но было бы очень странно приехать из России и делать традиционную «господу». Мы много путешествуем по всему миру и видим, что в мире все очень по-разному. И есть масса вещей реально кайфовых для баров. И в Праге мы решили реализовать некий полистилистичный концепт.

В первую очередь, я считаю, в баре должно присутствовать общение с барменом, чего традиционно Чехия не подразумевает. Бар – это бар. Центр бара – это барная стойка, это «ось» бара, его основа. Важнейшая составляющая барной жизни - это коммуникация, возникающая между посетителями вдоль и через барную стойку. И это крайне важный композиционный момент с архитектурной точки зрения.

Основная мысль и философия нашего бара – это эклектика: смесь российских, европейских и чешских традиций с инновациями барной моды, уже принятыми в мире, и теми, которые только-только появляются. Мы старались, чтобы это было заметно в интерьере. Здесь натуральные, традиционные материалы связаны с цветовым решением, которое не свойственно Чешской барной традиции. Это столкновение, смешение – вот наша идея. Также мы постараемся сделать особенную карту напитков: интереснее, чем в среднестатистическом баре. У нас будет интересная "набидка пив", а в крепком сегменте мы планируем сделать акцент на дистиллятах от малых семейных предприятий. Возможно, придумаем что-то еще. Пока мы еще не очень хорошо себе представляем, как все это будет через месяца три. Проект новый, и сама деятельность для нас новая. Мы рискнули – и я думаю, что, настолько любя алкогольную тему, мы сможем эту любовь протранслировать через наше заведение для других людей.

- Почему такое название “The BARR”?

- Бар – слово, понятное на всех языках. Бар – место, где разливается и выпивается спиртное. Закуски будут как приложение к этому, не думаю, что это может быть семейным заведением. Когда мы придумывали название, у нас было несколько десятков вариантов, мозговые штурмы. Мы ставили задачу охватить максимальную аудиторию, а значит, название должно быть максимально понятным для всех. Мы украсили традиционное звучание слова этим долгим «ррр». Появляется рычание, с оттенком такой доброй агрессии, если так бывает. Английский определенный артикль “the” ставит смысловой акцент: это не просто бар, это ТОТ САМЫЙ БАР.

В логотипе идея эклектичности решена за счет применения курсива антиквенного шрифта в артикле и рубленного гротекста с буквами с нарастающей массой для подчеркивания «рррррычания», заложенного в названии. Круг, в который включено название, символизирует Мир. То есть наши всемирные (и всемирные) амбиции.

Сам район Жижков – это, с одной стороны, традиционный пражский район, и здесь живет много чехов, но, с другой стороны, здесь масса отелей, хостелов, недвижимости, сдаваемой в аренду: соответственно, в районе также много туристов и экспатов. Мы понимаем, что наша аудитория будет смешанная, так же, как и концепция нашего заведения. И мы очень надеемся, что наша концепция «придется здесь ко двору».

- Кто-то помогает вам с открытием бара? Раз это новое для вас поле деятельности, да еще и другая страна?

- Да, безусловно. Мне помогает Сергей Черничкин – владелец собственной пивоварни и заведения «U zajíce». Он сам из Казахстана, но жил и работал кое-какое время в Екатеринбурге. Там, на моей родине, его знали многие, я о нем тоже слышал. Уже потом я стал интересоваться Чехией, читал информационные ресурсы. И на вашем портале 420on.cz я нашел тот самый впечатляющий материал о том, как открыть ресторан за 30 дней, который прочитал весь Екатеринбург. И когда созрела идея открыть бар, я решил обратиться к Сергею. У нас с Андреем Рубаном к концу 2016 года была созревшая мысль, намерение и деньги. Нужен был местный опытный человек. Я нашел Сергея на Facebook, написал, и мы договорились о сотрудничестве.

Сергей Черничкин: «Я отреагировал на предложение о сотрудничестве положительно: всегда приятно работать с адекватными людьми, которые мыслят с тобой в одном направлении. Тем более что они готовы делать амбициозные вещи. Мы сразу договорились, что будем ограничены по времени, что нужно открыться до конца весны.

По своему опыту могу сказать, что открыть заведение реально даже за две недели. Когда знаешь, что делать – это не вызывает трудностей. Но работать нужно каждый день с утра до ночи, нужно этим жить. Мы провели подготовительную работу: в течение месяца мы выбрали месторасположение, подходящее помещение.

Остановились на пересечении улиц Koněvova и Lukášová, здесь большое преимущество в наличии летней террасы. В Чехии, в условиях здешнего климата, эту террасу можно использовать круглый год. За счет ее наличия мы увеличиваем количество посадочных мест до 120, что очень даже неплохо. И такой летней террасы здесь в окрестностях нигде нет. Поэтому я считаю, что место очень перспективное. И концепция заведения жизненная, понятная и интересная широкому кругу потенциальных гостей.

Я помогал от консультаций по поиску помещения, регистрации юридического лица, оформлению всех документов, также помогал в закупке мебели, инвентаря, материалов для реконструкции и, конечно, по подбору персонала. Вообще, я участвую в подобных проектах, тем более,что сейчас мы открываем филиал нашего ресторана «U zajíce» в Калининграде, и есть идея открыть еще несколько наших баров на территории России.

Там будет только наше киншперское пиво с пивоварни Kynšperský zajíc. Это совместный проект с нашей дистрибьюторской компанией в России – Baltika fashion. У нас опытный пивовар, он занимается пивоварением 40 лет. Мы делаем чешскую классику, у нас 4 базовых сорта и 5-7 сезонных сортов, а также изобретенная нами и запатентованная Хмелонада – домашний лимонад из хмеля и чешских полевых трав».

- Евгений, вы довольны сотрудничеством с Сергеем?

- Я доволен. Дело для меня новое, и Сергей для меня — некий Гуру. Рядом с Сергеем я чувствую себя учеником. (Улыбается.) Но я приобретаю очень ценные компетенции, которых у меня не было, и которые мне вдруг стали необходимы. Это не может не радовать. Вообще самое приятное, с чем я столкнулся при открытии бара, – это сотрудничество с Сергеем. Мы уже стали друзьями, как мне кажется. У нас общее дело, которое нас сближает. Как некий способ демонстрации респекта – 4 пипы от Киншперского пивовара, в том числе одна со знаменитой Хмелонадой.

- А с какими трудностями вы сталкиваетесь при открытии бара?

- Те трудности, с которыми я сталкиваюсь, мы решаем вместе с Сергеем. Для меня трудно почти все в этом деле. За исключением вопросов, связанных с дизайном интерьера и фирменного стиля заведения. И, возможно, в этом есть определенный плюс. Я просто знал, что мы в это ныряем, не отступаем: и будь, что будет. Опыта ведения бизнеса у меня за границей нет. Опыта в барном деле тоже. Но я глубоко убежден, что этот опыт – не врожденное качество. Так что… Мне кажется, что в целом ведение бизнеса не сильно зависит от локации. Есть какие-то общие правила. И если ты преуспел в чем-то на своей родине, то сможешь преуспеть и в любой точке земного шара. Знаете, даже сейчас, на этапе открытия, меня уже посещают мысли в дальнейшем открыть в Праге еще парочку баров или ресторанов. Этот азарт и динамика, с которой мы стартовали, настолько позитивна, что невольно задумываешься и о перспективах. Мотор завелся!

Открытие “the BARR” будет уже совсем скоро. Следите за новостями на нашем портале.