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В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар

В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар

Vladislava M 1705 0
В Праге заработал специальный сайт, на котором люди предлагают отдать всевозможные вещи в дар. На данный момент в предложении уже несколько тысяч предметов.
В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар

Прага открыла специальный сайт для горожан, на котором они могут дарить друг другу ненужные вещи. Через эту услугу люди могут бесплатно отдавать любые предметы: желающим нужно только приехать и забрать их. В пятницу об этом информировал магистрат. Около 11:00 во вторник на сайте было предложено почти 4000 предметов «с историей» в нескольких категориях: «Дом и сад», «Спорт», «Путешествия», «Книги и печать» и др.

«Мы надеемся, что пражане будут пользоваться новым сервисом, и что это поможет защитить окружающую среду, кошельки и место в мусорных баках», – прокомментировала советник по окружающей среде Яна Пламинкова.

Речь идет об очередном проекте, цель которого – препятствовать образованию нового мусора. Реализует проект комитет охраны окружающей среды при пражском магистрате. Также Прага ищет свободную площадь для открытия экологического блошиного рынка по модели Re-Use . На этом рынке люди будут продавать бывшие в употреблении вещи за символическую плату.

 

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Темы
Прага экология
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