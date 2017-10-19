Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!

Многие наверняка слышали об обанкротившейся в 90-е годы компании H-System. Компания обещала построить около Праги комплексы с дешевыми квартирами. Но, собрав первоначальные взносы, обанкротилась и в итоге не вернула сотни миллионов чешских крон почти тысяче своих клиентов. В настоящее время подобное тоже происходит: например, компания Ekospol совсем недавно отменила бронирование договора покупки своим клиентам. Если вы не хотите, чтобы подобные вещи произошли с вами, то не стоит слепо верить девелоперам: нужно все тщательно проверять.

« Те, кто заинтересован в покупке квартиры в еще недостроенном доме должны обязательно проверить, имеет ли девелопер всю необходимую документацию » - говорит Лукаш Зелены, начальник юридического отдела потребительской организации dTest.

В случае с Ekospol отмена бронирований договоров произошла из-за того, что компания не получила необходимые разрешения на строительство. Пока клиенты ждали начала строительства, цены на недвижимость резко возросли, и теперь людям придется затратить намного больше средств на покупку квартиры. Те, кто все-таки дождался объектов от Ekospol, были вынуждены заплатить за квартиры намного больше.