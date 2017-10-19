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Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!

Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!

Maria Rogatneva 721 0
Юристы потребительской организации dTest разъяснили что стоит проверить перед покупкой квартиры от застройщика, как не позволить себя обмануть и не потерять свои сбережения.
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
Многие наверняка слышали об обанкротившейся в 90-е годы компании H-System. Компания обещала построить около Праги комплексы с дешевыми квартирами. Но, собрав первоначальные взносы, обанкротилась и в итоге не вернула сотни миллионов чешских крон почти тысяче своих клиентов. В настоящее время подобное тоже происходит: например, компания Ekospol совсем недавно отменила бронирование договора покупки своим клиентам. Если вы не хотите, чтобы подобные вещи произошли с вами, то не стоит слепо верить девелоперам: нужно все тщательно проверять.
 
«Те, кто заинтересован в покупке квартиры в еще недостроенном доме должны обязательно проверить, имеет ли девелопер всю необходимую документацию» - говорит Лукаш Зелены, начальник юридического отдела потребительской организации dTest. 
 
В случае с Ekospol отмена бронирований договоров произошла из-за того, что компания не получила необходимые разрешения на строительство. Пока клиенты ждали начала строительства, цены на недвижимость резко возросли, и теперь людям придется затратить намного больше средств на покупку квартиры. Те, кто все-таки дождался объектов от Ekospol, были вынуждены заплатить за квартиры намного больше.

«К сожалению, от подобных ситуаций очень сложно себя защитить именно с юридической точки зрения. Единственное, на что можно расчитывать, так это на возврат суммы резервации (бронирования). Клиенты, как правило, хотят возместить ущерб своих «замороженных» инвестиций, но это проблематично. Они обязаны доказать, что компания действовала незаконно. И для этого недостаточно основания, что клиенты чувствуют себя обманутыми» - объясняет Лукаш Зелены.

Совет: лучше изначально себя предостеречь, чем в последствии решать возникающие проблемы.

Кроме разрешения на строительство нужно проверить, имеет ли застройщик уже одобренный кредит в банке и действительно ли земля, на которой будет вестись стройка, находится в частной собственности девелопера. Актуальную выписку о праве собственности вы можете получить в кадастре недвижимости или в отделении чешской почты (Czech Point). Обратите внимание, нет ли каких-либо обременений на данном земельном участке и нет ли запрета на продажу возведенной на ней недвижимости.

«Также вы можете заранее узнать, вправе ли представлять компанию то лицо, с которым вы подписываете договор. Эту информацию легко найти в торговом реестре», добавил Лука Зелены.

Если разработчик предоставляет вам визуализацию квартиры, попросите также, чтобы вам показали технический чертеж с точными параметрами отдельных комнат. Таким образом вы сможете ссылаться на эту информацию, если будете не согласны с конечным состоянием квартиры. Жалобу на недостатки строительства вы можете предъявить в течение пяти лет с момента регистрации права собственности в кадастре недвижимости.

«Внимательно прочитайте сам договор купли-продажи. А лучше, если вы обратитесь к адвокату с тем, чтобы он проверил все вышеперечисленные документы. Вы, конечно, оплатите его услуги, но, возможно, впоследствии это сэкономит намного больше ваших средств», - считает Зелены.

 

За более подробной юридической консультацией по вопросам покупки недвижимости в новостройках вы можете обратиться по горячей линии журнала dTest 299-149-009. Она работает с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с юристами по тарифу обычного звонка.
Агентство недвижимости от нашего портала поможет Вам найти подходящее жилье в Праге и Чехии и решить все вопросы, связанные с покупкой или арендой. Звоните нам +420 212 247 420 или пишите realty@420on.cz

Подробности на сайте realty.420on.cz

 

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Темы
недвижимость покупка недвижимости новостройки Чехия Прага квартиры
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