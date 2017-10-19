Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!

«Те, кто заинтересован в покупке квартиры в еще недостроенном доме должны обязательно проверить, имеет ли девелопер всю необходимую документацию» - говорит Лукаш Зелены, начальник юридического отдела потребительской организации dTest.
«К сожалению, от подобных ситуаций очень сложно себя защитить именно с юридической точки зрения. Единственное, на что можно расчитывать, так это на возврат суммы резервации (бронирования). Клиенты, как правило, хотят возместить ущерб своих «замороженных» инвестиций, но это проблематично. Они обязаны доказать, что компания действовала незаконно. И для этого недостаточно основания, что клиенты чувствуют себя обманутыми» - объясняет Лукаш Зелены.
Совет: лучше изначально себя предостеречь, чем в последствии решать возникающие проблемы.
Кроме разрешения на строительство нужно проверить, имеет ли застройщик уже одобренный кредит в банке и действительно ли земля, на которой будет вестись стройка, находится в частной собственности девелопера. Актуальную выписку о праве собственности вы можете получить в кадастре недвижимости или в отделении чешской почты (Czech Point). Обратите внимание, нет ли каких-либо обременений на данном земельном участке и нет ли запрета на продажу возведенной на ней недвижимости.
«Также вы можете заранее узнать, вправе ли представлять компанию то лицо, с которым вы подписываете договор. Эту информацию легко найти в торговом реестре», добавил Лука Зелены.
Если разработчик предоставляет вам визуализацию квартиры, попросите также, чтобы вам показали технический чертеж с точными параметрами отдельных комнат. Таким образом вы сможете ссылаться на эту информацию, если будете не согласны с конечным состоянием квартиры. Жалобу на недостатки строительства вы можете предъявить в течение пяти лет с момента регистрации права собственности в кадастре недвижимости.
«Внимательно прочитайте сам договор купли-продажи. А лучше, если вы обратитесь к адвокату с тем, чтобы он проверил все вышеперечисленные документы. Вы, конечно, оплатите его услуги, но, возможно, впоследствии это сэкономит намного больше ваших средств», - считает Зелены.
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