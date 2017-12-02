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Жилой комплекс с висячими садами в Праге вошел в список лучших в мире

Жилой комплекс с висячими садами в Праге вошел в список лучших в мире

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Пражский жилой комплекс Sakura борется за звание лучшего архитектурного проекта на престижном всемирном конкурсе WAN Awards 2017, Future Projects – Residential.
Фото: T.E Development Group
Жилой комплекс с висячими садами в Праге вошел в список лучших в мире

Проект жилого комплекса Sakura в пражском районе Коширже попал в финал престижного конкурса в области архитектуры WAN Awards 2017, Future Projects – Residential благодаря висячим садам и не только им. Впервые проект из Чехии вошел в шестерку лучших со всего мира.

Проект «Сакура» соперничает за первое место с противниками из Австралии, Дании, Швеции, Китая и Бразилии. Его главной отличительной чертой является уникальное и нетрадиционное сочетание зданий и садов. Победителя определит жюри, в которое входят специалисты из разных стран. Узнать, кто станет первым, можно будет 28 февраля 2018 года.

За созданием чешского проекта стоит девелоперская компания T.E и ателье ландшафтного дизайна Flera. Партнер группы Т.Е Мартин Губингер рассказал, что жюри отбирало проекты со всего мира, причем внимание обращали в первую очередь не только на исключительный дизайн, но и на видение, прогрессивный подход и пользу для жителей. Именно симбиоз всех этих качеств стал сильной стороной «Сакуры».

Интерес вызывает не только вид проекта, но и само место, где он появился. Жилой многоквартирный комплекс построили в пражском района Коширже на месте, где раньше находился сгоревший бассейн.

На дом было помещено 32 000 растений, цветов, деревьев, и с этой точки зрения «Сакура» – очень амбициозный проект. Кроме висячих садов, жилой комплекс предлагает людям 30 зарядных станций для электромобилей, на которых за один день можно будет зарядить 90 машин. Это первый проект подобного рода в Чехии. 

Строит комплекс компания T.E Construction Management. На данный момент уже возведен каркас здания. Завершить все работы планируется в конце 2018 года или в начале 2019.

Источник: bydleni.idnes.cz

 

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конкурс архитектура Чехия
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