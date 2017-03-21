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Нюансы закона: кто может проживать с вами в съемной квартире в Чехии

Нюансы закона: кто может проживать с вами в съемной квартире в Чехии

artyommm 2008 0
Компания dTest объяснила арендаторам и арендодателям, какие в Чехии действуют законы в отношении проживания других людей и визита гостей в съемные квартиры.
Нюансы закона: кто может проживать с вами в съемной квартире в Чехии

Даже если договор на аренду квартиры подписывает один человек, проживать в ней могут и другие люди. Сколько жильцов допустимо и какие обязанности в связи с этим возлагаются на арендатора, разбиралась компания dTest, выпускающая журнал о защите прав потребителей в Чехии.

По закону, арендатор может жить в съемной квартире с другими людьми. Тем не менее, в договоре может быть указано, что это допустимо только по согласию владельца недвижимости. Но если речь идет о близком арендатору человеке (родственнике, друге, муже, партнере или двоюродной сестре), то разрешение арендодателя не требуется. 

Согласие арендодателя также не нужно, если речь идет о временном проживании людей, которые не относятся к категории близких. Например, арендатор может приютить в съемной квартире ребенка своей подруги на время, пока та находится в больнице, – поясняет Лукаш Зелены, заведующий юридическим отделением dTest.

Арендодатель имеет право требовать от арендатора соблюдение количества жильцов, соответствующего размерам квартиры и позволяющего жить в стандартных по комфорту и гигиенически нормальных условиях. Допустимое количество жильцов определяется в каждом случае индивидуально. Здесь важно учитывать,  увеличилось ли оно за время аренды или арендодатель знал обо всех жильцах изначально.

Кроме сожителей, квартиросъемщик может также сдавать часть жилья в субаренду. Но перед этим нужно договориться с владельцем квартиры. Получить разрешение можно заранее и на любого человека, а не на какого-то отдельного субарендатора. Согласие также можно включить в договор аренды. При этом оно не требуется, если арендатор собирается постоянно проживать с субарендатором.

Арендатор обязан своевременно уведомлять владельца квартиры о новых жильцах. Если арендодателю об этом не сообщат в течение двух месяцев, то это может служить основанием для расторжения договора. О гостях, которые только временно находятся в квартире, арендатор сообщать не должен. Запретить приводить гостей владелец квартиры не имеет права: даже если этот пункт был вписан в договор, он бы все равно по закону считался недействительным. 

Юридически сложно доказать, кто находится вместе с арендатором в квартире – гость или сожитель. Решающими считаются такие признаки, как наличие чужих вещей в квартире и продолжительность пребывания. Как для арендатора, так и для его гостей и сожителей действуют одинаковые правила проживания, согласно которым они должны соблюдать порядок.

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Темы
аренда недвижимости законы Чехия
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