В Праге критически не хватает новых квартир: За год цены выросли на 20%

За год стоимость новых квартир в Праге выросла больше чем на 20%. Предложение от девелоперов продолжает сокращаться, а спрос – растет.

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Средняя стоимость новых свободных квартир в Праге к концу февраля 2017 года возросла на 21,2%: до 88 500 крон за квадратный метр. Самые дорогие квартиры девелоперы предлагали в Праге 1. В среднем, здесь продавали квартиры по 153 873 кроны за квадратный метр. Самые дешевые квартиры можно было купить в Праге 10 по 68 389 крон за квадратный метр.

Как показало исследование консультационной компании Deloitte, количество новых свободных квартир в Праге за последние два года упало больше чем на 40%.

«Прошлый год по всем показателям пражского рынка недвижимости был очень динамичным. Наряду с этим он принес новый феномен: значительный перевес спроса над предложением и ограниченную возможность девелоперских компаний сократить эту разницу», – прокомментировал директор отделения недвижимости Deloitte Мирослав Лингарт.

По сравнению с концом прошлого года цены на новые квартиры в Праге уже сейчас повысились на 2,5%. Если сравнивать цены 2014 года с концом февраля 2017 года, то средняя цена на новую квартиру выросла больше чем на 35%.

Разрыв между спросом и предложением на новую недвижимость в Праге растет с конца 2015 года. Общее количество свободных квартир в девелоперских проектах за первые два месяца 2017 года сократилось на 6%: до 3984. С начала 2015 года предложение свободных квартир упало больше чем на 40%.

«Рост цен на квартиры в конце прошлого года отражает не только изменения в области ипотек, из-за которых они стали менее доступными, но и спекуляции об окончании сдерживания кроны со стороны Нацбанка. Важно отметить, что в Праге критически не хватает новых квартир», – прокомментировал директор Ассоциации девелоперов Томаш Кадержабек.

По данным портала CenovaMapa.org, в январе и феврале девелоперы предложили 517 квартир в 15 проектах. Количество новых жилых проектов, представленных на рынке, остается очень низким. Снизилось и число квартир, выставленных на продажу. При этом было полностью распродано 27 жилых проектов. Только в январе и феврале 2017 года из предложения девелоперов исчезло 932 квартиры.

По словам Мирослава Лингарта, девелоперы продадут в марте и апреле от 800 до 900 квартир.

«С учетом постоянно сокращающегося предложения новых квартир сложно прогнозировать, окажет ли регулирование Нацбанком ипотечных кредитов влияние на рост стоимости новых квартир. Проблемы современного пражского рынка недвижимости не в неуемном спросе, а в абсолютно недостаточном предложении новых квартир», – добавил эксперт.

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Источник: ihned.cz