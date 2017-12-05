Как иностранцу оформить ипотеку в Чехии

- Можно ли нерезидентам Чехии оформить ипотечное кредитование?
- Это возможно, только к резидентам некоторых стран применимы более строгие условия получения ипотечного кредитования (это так называемые страны, находящиеся в зоне риска). Это касается стран не Европейского Союза, к сожалению к ним относится Россия и страны постсоветского пространства. Но стоит отметить, что у каждого банка свои условия и даже резидентам стран с повышенным риском возможно взять ипотеку в Чехии.
- А вы могли бы привести какие-либо примеры?
- Говорить о каких-либо примерах невозможно, так как каждый случай специфичен. Нерезидентов можно разделить на две категории: те, кто получает доходы в Чехии и те, кто не имеет здесь никаких доходов. С первой категорией работать легко. А что касается второй, здесь все сложнее: потребуется больше документов и срок рассмотрения будет дольше.
- Кто может оформить ипотечное кредитование в Чехии?
- Физическое лицо, которое приобретает или инвестирует в недвижимость, предназначенную для проживания. Этот человек не обязан быть гражданином ЕС и/или иметь разрешение на проживание в Европейском Союзе.
- Что необходимо для того, чтобы оформить ипотечное кредитование?
- Три основные вещи: цель - на что требуется кредит, обеспечение (залог/поручительство), а также платежеспособность. Без этих трех вещей получение ипотечного кредитования невозможно.
*Копия паспорта или карты резидента
*Заявление на получение кредита
*Трудовой договор (лучше бессрочный)
*Выписка с лицевого банковского счета. Расчеты лучше предоставить в чешских кронах (по курсу Чешского национального банка).
*Доходы от трудовой деятельности (минимальный срок трудоустройства - 3 месяца).
*Доход от бизнеса (минимальный срок работы бизнеса 2 года - без прекращения деятельности)
*Доход от аренды (минимальный срок аренды 2 года - в случае единственного дохода заявителя)
*Договор о страховании квартиры
- Сколько потребуется времени иностранцу чтобы получить ипотечное кредитование?
- Для иностранцев чаще всего эта процедура занимает 2 месяца.
Стандартная схема покупки квартиры в ипотеку:
- Договор о резервировании недвижимости;
- Договор о будущей купле недвижимости;
- Заявление на получение кредита;
- Оценка недвижимости;
- Одобрение кредита;
- Кредитный договор;
- Договор купли-продажи;
- Подача в кадастр договора залогового права и договора купли;
- Исполнение условий банка;
- Использование кредита по договору.
- Что должны знать те, кто хочет оформить ипотечное кредитование в Чехии?
- Иностранец, который хочет взять ипотеку в Чехии, должен проконсультироваться с независимым ипотечным консультантом, который специализируется на вопросах иностранцев, так как условия кредитования сложные и индивидуальные. Каждый иностранец, да и каждый клиент, хочет определенных условий, определенную квартиру или дом, определенный срок для рефинансирования: поэтому если он придет сразу в банк, ему предложат только те условия, которые данный банк предлагает. Он не сможет сравнить несколько банков, ну разве что если он обойдет их все. Ипотечные консультанты уже знают условия банков и могут просчитать и предложить наилучшие условия своим клиентам.
- Какова максимальная сумма ипотечного кредита для иностранца?
- Здесь нет ограничений.А вот минимальная сумма есть - 300.000 чешских крон. Но все же есть такие банки, которые могут не выдать, к примеру, ипотеку на 15 миллионов крон. Но это касается некрупных банков. Исходя из опыта, весьма сложно получить ипотеку на 20 миллионов и выше. Это возможно только если у клиента очень хорошая платежеспособность.
- Какие условия ипотечного кредитования сейчас предлагают чешские банки (для нерезидентов)?
- Процентные ставки для иностранцев практически не отличаются от ставок для чехов (разница примерно в 0,3%). На данный момент средняя процентная ставка составляет чуть больше 2% годовых. В последнее время заметна тенденция увеличения процентных ставок. Но при этом есть масса исключений, по которым клиент может получить скидку или, иными словами, низкую процентную ставку. Повлиять на это может, к примеру, высокая платежеспособность клиента или же крупная сумма ипотечного кредита. Опять-таки каждый случай крайне индивидуален.
- А что касается первоначального взноса? Для иностранцев в этом моменте есть какие-либо отличия?
- Для банков иностранцы - это всегда определенный риск. Поэтому не во всех случаях можно внести только 20% от стоимости недвижимости в качестве первоначального взноса. Некоторые банки требуют 30%, 40%, а то и 50% от стоимости недвижимости. Это связано с тем, что иностранцы чаще, чем местные жители, не выплачивают до конца ипотеку.
- За последнее время произошли какие-либо серьезные изменения в законодательстве на данный счет?
- Основные изменения произошли в декабре прошлого года: снизились штрафные санкции при досрочном погашении кредита (теперь ежегодно можно выплачивать 25% от суммы кредита/полной стоимости квартиры без каких-либо дополнительных платежей), повысилась сумма первоначального взноса (минимум 20%), и перестали выдавать ипотеки тем, кто не показывает свои доходы.
- А в связи с этим изменилось число одобренных ипотек за последний год?
- Количество выданных ипотечных кредитов стало меньше. Но связано это не столько с новым законом, сколько с тем, что уменьшилось количество девелоперских проектов. Ну и увеличение годовой процентной ставки тоже сделало свое дело.
Для справки:
- Процентная ставка ипотечных кредитов в Чехии 2-6% годовых
- Ипотечный кредит может быть продлен до 40 лет
- Есть возможность погасить кредит досрочно
- Наличие недвижимости в Чехии не дает вида на жительство
- Минимальная первоначальная сумма по кредиту 15%
- Спрос на приобретение недвижимости в Чехии растет
- В среднем люди берут ипотеку сроком на 25 лет
- В Чехии можно выплатить кредит раньше срока (без штрафных санкций)
- По прогнозам и аналитическим данным ситуация будет в ближайшее время такой же? Или будут какие-либо изменения?
- Вероятнее всего процентные ставки по ипотекам будут медленно, но верно расти. Также есть вероятность того, что банки перестанут учитывать доходы извне (т.е. будут учитывать только доходы в Чешской Республике).
За помощь в подготовке материала благодарим Владислава Поточника и компанию Hypomakléři.cz s.r.o.
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