Как иностранцу оформить ипотеку в Чехии

Конечно, иностранцу взять ипотеку в Чехии в два раза сложнее, нежели чеху. Но это не значит, что это невозможно. Вы можете даже ни разу не побывав в Чехии, не имея ни ПМЖ ни ВНЖ и даже доходов в ЧР, получить ипотечное кредитование всего лишь под 2-3% годовых. Разобраться во всех тонкостях нам помог ипотечный консультант Владислав Поточник.

- Можно ли нерезидентам Чехии оформить ипотечное кредитование?

- Это возможно, только к резидентам некоторых стран применимы более строгие условия получения ипотечного кредитования (это так называемые страны, находящиеся в зоне риска). Это касается стран не Европейского Союза, к сожалению к ним относится Россия и страны постсоветского пространства. Но стоит отметить, что у каждого банка свои условия и даже резидентам стран с повышенным риском возможно взять ипотеку в Чехии.

- А вы могли бы привести какие-либо примеры?

- Говорить о каких-либо примерах невозможно, так как каждый случай специфичен. Нерезидентов можно разделить на две категории: те, кто получает доходы в Чехии и те, кто не имеет здесь никаких доходов. С первой категорией работать легко. А что касается второй, здесь все сложнее: потребуется больше документов и срок рассмотрения будет дольше.

- Кто может оформить ипотечное кредитование в Чехии?

- Физическое лицо, которое приобретает или инвестирует в недвижимость, предназначенную для проживания. Этот человек не обязан быть гражданином ЕС и/или иметь разрешение на проживание в Европейском Союзе.

- Что необходимо для того, чтобы оформить ипотечное кредитование?

- Три основные вещи: цель - на что требуется кредит, обеспечение (залог/поручительство), а также платежеспособность. Без этих трех вещей получение ипотечного кредитования невозможно.

Необходимые документы для получения ипотечного кредитования: *Копия паспорта или карты резидента *Заявление на получение кредита *Трудовой договор (лучше бессрочный) *Выписка с лицевого банковского счета. Расчеты лучше предоставить в чешских кронах (по курсу Чешского национального банка). *Доходы от трудовой деятельности (минимальный срок трудоустройства - 3 месяца). *Доход от бизнеса (минимальный срок работы бизнеса 2 года - без прекращения деятельности) *Доход от аренды (минимальный срок аренды 2 года - в случае единственного дохода заявителя) *Договор о страховании квартиры

- Сколько потребуется времени иностранцу чтобы получить ипотечное кредитование?

- Для иностранцев чаще всего эта процедура занимает 2 месяца.

Стандартная схема покупки квартиры в ипотеку: - Договор о резервировании недвижимости;

- Договор о будущей купле недвижимости;

- Заявление на получение кредита;

- Оценка недвижимости;

- Одобрение кредита;

- Кредитный договор;

- Договор купли-продажи;

- Подача в кадастр договора залогового права и договора купли;

- Исполнение условий банка;

- Использование кредита по договору.

- Что должны знать те, кто хочет оформить ипотечное кредитование в Чехии?

- Иностранец, который хочет взять ипотеку в Чехии, должен проконсультироваться с независимым ипотечным консультантом, который специализируется на вопросах иностранцев, так как условия кредитования сложные и индивидуальные. Каждый иностранец, да и каждый клиент, хочет определенных условий, определенную квартиру или дом, определенный срок для рефинансирования: поэтому если он придет сразу в банк, ему предложат только те условия, которые данный банк предлагает. Он не сможет сравнить несколько банков, ну разве что если он обойдет их все. Ипотечные консультанты уже знают условия банков и могут просчитать и предложить наилучшие условия своим клиентам.

- Какова максимальная сумма ипотечного кредита для иностранца?

- Здесь нет ограничений.А вот минимальная сумма есть - 300.000 чешских крон. Но все же есть такие банки, которые могут не выдать, к примеру, ипотеку на 15 миллионов крон. Но это касается некрупных банков. Исходя из опыта, весьма сложно получить ипотеку на 20 миллионов и выше. Это возможно только если у клиента очень хорошая платежеспособность.

- Какие условия ипотечного кредитования сейчас предлагают чешские банки (для нерезидентов)?

- Процентные ставки для иностранцев практически не отличаются от ставок для чехов (разница примерно в 0,3%). На данный момент средняя процентная ставка составляет чуть больше 2% годовых. В последнее время заметна тенденция увеличения процентных ставок. Но при этом есть масса исключений, по которым клиент может получить скидку или, иными словами, низкую процентную ставку. Повлиять на это может, к примеру, высокая платежеспособность клиента или же крупная сумма ипотечного кредита. Опять-таки каждый случай крайне индивидуален.

- А что касается первоначального взноса? Для иностранцев в этом моменте есть какие-либо отличия?

- Для банков иностранцы - это всегда определенный риск. Поэтому не во всех случаях можно внести только 20% от стоимости недвижимости в качестве первоначального взноса. Некоторые банки требуют 30%, 40%, а то и 50% от стоимости недвижимости. Это связано с тем, что иностранцы чаще, чем местные жители, не выплачивают до конца ипотеку.

- За последнее время произошли какие-либо серьезные изменения в законодательстве на данный счет?

- Основные изменения произошли в декабре прошлого года: снизились штрафные санкции при досрочном погашении кредита (теперь ежегодно можно выплачивать 25% от суммы кредита/полной стоимости квартиры без каких-либо дополнительных платежей), повысилась сумма первоначального взноса (минимум 20%), и перестали выдавать ипотеки тем, кто не показывает свои доходы.

- А в связи с этим изменилось число одобренных ипотек за последний год?

- Количество выданных ипотечных кредитов стало меньше. Но связано это не столько с новым законом, сколько с тем, что уменьшилось количество девелоперских проектов. Ну и увеличение годовой процентной ставки тоже сделало свое дело.

Для справки: - Процентная ставка ипотечных кредитов в Чехии 2-6% годовых - Ипотечный кредит может быть продлен до 40 лет - Есть возможность погасить кредит досрочно - Наличие недвижимости в Чехии не дает вида на жительство - Минимальная первоначальная сумма по кредиту 15% - Спрос на приобретение недвижимости в Чехии растет - В среднем люди берут ипотеку сроком на 25 лет - В Чехии можно выплатить кредит раньше срока (без штрафных санкций)

- По прогнозам и аналитическим данным ситуация будет в ближайшее время такой же? Или будут какие-либо изменения?

- Вероятнее всего процентные ставки по ипотекам будут медленно, но верно расти. Также есть вероятность того, что банки перестанут учитывать доходы извне (т.е. будут учитывать только доходы в Чешской Республике).

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За помощь в подготовке материала благодарим Владислава Поточника и компанию Hypomakléři.cz s.r.o.

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