Налог на недвижимость в Чехии в 2018 году: Когда и как платить

До конца января 2018 года в Чехии нужно подать налоговую декларацию о приобретенной недвижимости в 2017 году. Как это сделать правильно и кто должен платить данный налог, читайте в материале.

Подать налоговую декларацию на недвижимость за 2018 год в Чехии можно до среды, 31-го января 2018 года. Эта обязанность касается каждого, кто в 2017 году приобретал недвижимость (за деньги или в дар), а также тех, кто значительно изменил параметры собственного жилья, за которое ранее заплатил налог.

Налог на недвижимость состоит из налога на участок, строение и жилищную площадь. Предметом этого налога являются участки, зарегистрированные в кадастре недвижимости, а также подлежащие налогообложению строения (дома и инженерные здания, перечисленные в приложении к закону о налоге на недвижимость) и квартиры (или нежилые помещения).

Кому нужно подавать налог

В 2018 году подать налоговую декларацию и заплатить налог на недвижимость должны ее собственники на 1-е января 2018 года. Если владелец имущества неизвестен, то плательщиком становится тот, кто пользуется жильем.

Если вы уже подавали налоговую декларацию на приобретенную недвижимость, то ее НЕ нужно отправлять снова. Обычно достаточно сделать это только один раз. Но есть исключения.

Декларацию о налоге на недвижимость в 2018 году нужно подать в том случае, если в 2017 году вы значительно изменили жилье, если это могло повлиять на расчет налога. Это касается перестройки или пристройки объекта, изменения площади жилья или перевода земельного участка в разряд строительного.

Как и где подавать декларацию?

Налоговую декларацию сдают в финансовом учреждении по месту расположения недвижимости. В Чехии документы принимают 14 финансовых учреждений в региональных центрах и Праге. Подать документы можно в местном отделении города.

Нужно учесть, что декларацию нужно подавать за все объекты недвижимости, находящиеся на территории одного края, и платить за них единый налог. Если вы приобрели недвижимость в нескольких краях, то в каждом из них нужно подавать декларацию ОТДЕЛЬНО.

Территориальное отделение, принимающее документы, определяется по месту вашего проживания. У юридических лиц – по месту расположения юридического адреса. При отсутствии постоянного места жительства или юридического адреса, обращайтесь в учреждение по месту расположения недвижимости.

Налоговую декларацию можно подать тремя способами: лично (через местное финансовое учреждение), по почте или электронным способом. Если у вас есть хранилище «датова схранка», нужно в обязательном порядке отправлять декларацию электронным путем: в противном случае вам грозит штраф до 2000 крон.

Бланки для электронной подачи декларации можно найти на сайте www.daneelektronicky.cz. Заполненные на страницах документы можно отправить в электронном виде либо распечатать, подписать и отнести в финансовое учреждение.

Штрафы за просрочку подачи декларации

Своевременная подача налоговой декларации подтверждается печатью, датой на конверте или сроком электронной отправки декларации. Подать декларацию нужно до 31 января включительно либо принести ее в этот день в приемный кабинет финансового учреждения.

Если в 2017 году вы меняли характер или площадь объекта недвижимости и подавали заявление о внесении изменений в кадастр, но запись прошла только в 2018 году, то срок подачи декларации для вас продляется на 3 месяца с конца того месяца, в котором изменения были внесены в кадастр недвижимости.

Если вы немного опоздаете с подачей декларации, ничего страшного не произойдет в течение пяти рабочих дней. В большинстве случаев финансовое учреждение напоминает об этом. Но на пятый день нужно не просто отправить, а сдать декларацию.

После этого срока вам начнут начислять пеню. За каждый день просрочки штраф будет составлять 0,05% от суммы налога. Общая пеня не может превысить 5% от налога, или суммы в 300 тысяч крон. Если штраф не достигнет и 200 крон, то вам его простят.

Если вы вообще не подадите налоговую декларацию, даже после напоминания финансового учреждения, санкции будут такими же, но не меньше 500 крон.

Штраф за просрочку при подаче налоговой декларации будет на 50% меньше, если вы подадите ее в течение 30 дней после истечения нужного срока – при условии что в данном календарном году у вас нет других финансовых просрочек.

Когда платить налог на недвижимость

Заплатить налог на недвижимость в Чехии в 2018 году можно до конца мая. Разводчикам рыб и фермерам этот срок продляют до конца августа. Предварительно вы должны получить от финансового управления документ с суммой налога.

Если сумма налога составит больше 5000 крон, то ее можно будет разделить. Первую половину нужно заплатить до конца мая, а вторую – до конца ноября.

Если вы хотите заплатить налог через систему SIPO, то сдайте в финансовое учреждение соответствующее заявление до конца января 2018 года. К нему нужно приложить документ, подтверждающий присвоением вам номера SIPO.

С 2017 года информацию о размере налога на недвижимость можно получить по электронной почте. Для этого до 15 марта 2018 года необходимо в вашем финансовом учреждении подать заявление на получение данных по электронной почте.

Благодарим за информацию портал Penize.cz