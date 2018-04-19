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Как выросли за год цены на жилье в Праге

Как выросли за год цены на жилье в Праге

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Стремительный рост цен на недвижимость в столице Чехии не собирается останавливаться.
Как выросли за год цены на жилье в Праге

Средняя стоимость проданных квартир в Праге на конец первого квартала в текущем году выросла на 22,8% в межгодовом сравнении. Цены подросли в среднем до 88 552 кроны за квадратный метр. При этом объемы продаж упали на 11% до 1 200 сделок. Статистику предоставили девелоперские компании Trigema, Skanska Reality и Central Group.

В прошлом году средняя стоимость квадратного метро составляла 72 131 крону. По нынешней цене на квадратный метр квартира площадью 60 м2 стоит 5,3 млн крон (с учетом НДС).

Как говорят в Skanska Reality, квартир со стоимостью квадратного метра 70 000 крон практически не осталось. При этом в первом квартале прошлого года 20% от общего объема проданных квартир составляла недвижимость, где квадратный метр стоил до 60 000 крон. Несмотря на хороший рост чешской экономики, квартиры в Праге строят в таком режиме, как будто страна переживает экономическую рецессию.

Переломный момент в росте цен на жилье в Праге произошел в середине 2015 года. С тех пор цены на новые квартиры в чешской столице выросли почти на 3/5. При этом с 2013 по середину 2015 года квартиры подорожали всего на 2%.

Девелоперы продолжают говорить о том, что власти сдерживают строительство новых квартир, так как затягивают с выдачей разрешений. Но актуальные числа говорят, что ситуация в Праге начала меняться к лучшему. За первые три месяца текущего года на рынке было представлено 4 200 квартир, что на 15% больше, чем в конце прошлого года.

Источник: novinky.cz

 

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недвижимость продажа недвижимости
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