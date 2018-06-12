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Чешский Нацбанк введет два строгих лимита на ипотеки

Чешский Нацбанк введет два строгих лимита на ипотеки

artyommm 1741 0
Собственное жилье в Чехии станет менее доступным.
Чешский Нацбанк введет два строгих лимита на ипотеки

Чехия опережает страны Евросоюза по росту цен на недвижимость в прошлом году в среднем на 16%. Об этом сообщает Чешский Национальный банк в своем ежегодном Отчете о финансовой стабильности. В Нацбанке считают, что цены становятся все более завышенными – в среднем на 15%.

Как говорит управляющий ЧНБ Йиржи Руснок, жилье дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Это делает кредитополучателей, желающих приобрести недвижимость, все более уязвимыми. Руснок считает, что в будущем, вероятно, все больше людей, которые будут обращаться за кредитами, будет находиться в зоне риска.

В связи с этим Центральный банк подготавливает новые ограничения, которые сделают собственное жилье в ЧР менее доступным. С 1 октября ежемесячный платеж не должен будет превышать 45% от доходов за месяц после вычета налогов. В целом получатели кредита смогут брать такую сумму в долг, чтобы она не превышала девять годовых зарплат человека. По-прежнему большинство кредитополучателей сможет брать ипотеки на сумму не более 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Только 15% ипотечных кредитов можно будет выдавать на сумму до 90% стоимости недвижимости.

Банки должны будут более детально изучать финансовые возможности клиентов, желающих получить ипотеку. Если проанализировать данные, на каких условиях и кому банки выдавали ипотечные кредиты во второй половине прошлого года, то с применением новых рекомендаций Нацбанка можно предположить, что 10% потенциальных кредитополучателей ипотеку не получат.

Ограничения по общей сумме долга и соотношению ежемесячных платежей и доходов действуют в 15 странах ЕС, из них – в 9 государствах они подчиняются юридическим нормам (в остальных – в форме рекомендаций). 

Все три лимита, с учетом соотношения суммы ипотеки и стоимости приобретаемой недвижимости, среди стран ЕС действуют только в Нидерландах и Словакии. В ближайшее время к ним присоединится и Австрия.

Источник: novinky.cz, aktualne.cz

 

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Темы
ипотеки банки Чехия недвижимость покупка недвижимости кредитование
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