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Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
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Подборка самых выгодных предложений квартир в новостройках Праги, которые уже сданы или совсем скоро будут сданы в эксплуатацию.
1) 1-комнатная квартира площадью 32 кв.м. с подвалом 4 кв.м. на улице Jindřicha Bubeníčka в районе Праги 10 - Uhříněves
Стоимость: 2 599 000 Kč
Квартира находится на 1 этаже 6-этажного дома. Относится к новому комплексу, находящемуся недалеко от Новой площади. Инфраструктура района развитая: школа, почта, аптека, банк, спортивный комплекс, рестораны и магазины. Нет проблем с парковкой автомобиля. До ближайшей станции метро линии С Háje на втобусе ехать 13 минут. На поезде до центра города можно добраться за 20 минут. За 5 минут на автомобиле можно выехать на трассу D1, а за 15 минут езды на автобусе (или 5 минут на машине) вы найдете магазины: Hypermarket Albert, MAKRO, Kika, Billa. Там же находится детский центр Funpark Žirafa, аквапарк Aquapalace Praha (который считается одним из самых лучших в Европе). Недалеко от новостроек находится парк Průhonice и Dendrologická zahrada.
2) 1-комнатная квартира площадью 32 кв.м., с лоджией 2 кв.м., террасой 34 кв.м. и подвалом 3 кв.м. на улице Jindřicha Bubeníčka в районе Праги 10 - Uhříněves
Стоимость: 2 837 000 Kč
В том же комплексе предлагаем на продажу еще одну квартиру. Выгоды: терраса и лоджия. Квартира также находится на первом этаже нового жилого комплекса.
3) 1-комнатная квартира площадью 41 кв.м. с балконом на улице Veselská в районе Праги 9 - Letňany
Стоимость: 3 730 000 Kč
Квартира находится на втором этаже резединции Veselská. В цену входит подвал и парковочное место для одного автомобиля. Строительство комплекса закончат в октябре этого года. Инфраструктура района на высшем уровне: медецинские учреждения, различные рестораны и магазины, почта, банк, супермаркеты, торговый комплекс Letňany. До метро линии С Letňany идти всего 5 минут. В данном случаяе вы не платите налог на покупку недвижимости, который составляет 4% от стоимости объекта.
4) 1-комнатная квартира площадью 51 кв.м. с балконом на улице Zvěřinova в районе Праги 3 - Strašnice
Стоимость: 4 499 000 Kč
К продаже предлагается 1-комнатная квартира с гардеробной в новом этапе проекта Tulipa - Třebešin. Просторная квартира находится практически в центре города. При строительстве девелопер использовал материалы высокого качества. В 5 минутах находится торговый центр Flora с множеством магазинов, также совсем рядом расположена поликлиника, почта и парк. В стоимость входит парковочное место в гараже. При покупке данной квартиры также не платится налог государству в 4% от общей стоимости.
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