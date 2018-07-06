Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу

1) 1-комнатная квартира площадью 32 кв.м. с подвалом 4 кв.м. на улице Jindřicha Bubeníčka в районе Праги 10 - Uhříněves

Стоимость: 2 599 000 Kč

Квартира находится на 1 этаже 6-этажного дома. Относится к новому комплексу, находящемуся недалеко от Новой площади. Инфраструктура района развитая: школа, почта, аптека, банк, спортивный комплекс, рестораны и магазины. Нет проблем с парковкой автомобиля. До ближайшей станции метро линии С Háje на втобусе ехать 13 минут. На поезде до центра города можно добраться за 20 минут. За 5 минут на автомобиле можно выехать на трассу D1, а за 15 минут езды на автобусе (или 5 минут на машине) вы найдете магазины: Hypermarket Albert, MAKRO, Kika, Billa. Там же находится детский центр Funpark Žirafa, аквапарк Aquapalace Praha (который считается одним из самых лучших в Европе). Недалеко от новостроек находится парк Průhonice и Dendrologická zahrada.

2) 1-комнатная квартира площадью 32 кв.м., с лоджией 2 кв.м., террасой 34 кв.м. и подвалом 3 кв.м. на улице Jindřicha Bubeníčka в районе Праги 10 - Uhříněves

Стоимость: 2 837 000 Kč

В том же комплексе предлагаем на продажу еще одну квартиру. Выгоды: терраса и лоджия. Квартира также находится на первом этаже нового жилого комплекса.