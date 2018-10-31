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Как в Чехии изменились цены на недвижимость

Как в Чехии изменились цены на недвижимость

Артём Михалап 3997 0
Ипотечный банк ознакомил журналистов с текущей ситуацией на рынке недвижимости в Чехии.
Как в Чехии изменились цены на недвижимость

Рыночные цены на квартиры, частные дома и участки в Чехии выросли в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тем не менее, темп роста немного замедлился. Больше всего подорожали квартиры, меньше всего – земельные участки. 

Квартиры в Чехии стали стоить дороже и по сравнению с предыдущим, вторым кварталом. За пределами Праги эта недвижимость выросла в цене в Южночешском, Карловарском, Либерецком краях. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Ипотечного банка (Hypoteční bankа).

По их данным, цены на жилье в межгодовом сравнении выросли на 11,1 процентного пункта и достигли 137,4 пункта. Если сравнивать второй и третий кварталы, то разница составляет 2,8 процентного пункта. База, от которой отталкивался Ипотечный банк в своих расчетах, равна 100 пунктам, которые представляют собой реальные цены на недвижимость по состоянию на 1 января 2010 года. С тех пор квартиры подорожали почти на 2/5. 

Частные дома стали дороже в межгодовом сравнении на 6,7 процентного пункта, теперь средняя цена на них составляет 126,4 пункта. Если сравнить цены во втором и третьем квартале текущего года, то разница составит 1,6 пункта.

Земельные участки выросли в цене за год на 5,5 процентного пункта (нынешняя цена – 147,5 процентного пункта). Со второго на третий квартал цена выросла на 1,4 пункта.

В ряде регионов Чехии ожидается стагнация роста цен на недвижимость, но это не коснется Праги. Жилье в столице будет и дальше привлекать иностранных покупателей. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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