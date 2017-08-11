Древний менгир: Еще одна причина поехать в Керско на выходных

Менгиры – загадочные ритуальные камни, которые вкапывали в землю древние люди за сотни лет до начала нашей эры. Один из таких камней можно увидеть неподалеку от Праги: в заповеднике Керско-Бора.

Фото: Менгир в Керско. Тамара Гуржий, 420on.cz

В прошлых статьях мы рассказывали о том, почему стоит съездить на выходные в поселок Керско. Это и озеро Садска, и легендарный ресторан «Гаенка», и дача известного чешского писателя Богумила Грабала. Теперь вы узнаете еще об одной интересной и таинственной достопримечательности этой местности.

Знаете ли вы, что в заповеднике Керско-Бора есть настоящий менгир? Но сначала давайте разберемся, что это такое. Менгир – это грубо обработанный древний камень, закопанный на одну пятую часть высоты в землю. Название его имеет бретанское происхождение (men – камень и hir – длинный).

Менгир в Керско

Менгиры появлялись в истории человечества в период с позднего неолита по эпоху бронзового века, то есть с 8000 лет до н.э. до 500 лет до н.э. Предназначение их не совсем понятно: скорее всего, древние люди использовали эти камни для священных культовых обрядов.

Менгиры широко распространены в разных частях Европы, Африки, Азии, но чаще всего встречаются в Западной Европе: особенно в Великобритании, Ирландии и французской провинции Бретань. Их размеры варьируются от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в высоту.

В Чехии также насчитываются десятки таких камней. Считается, что кельтские жрецы-друиды использовали их в своих ритуалах. Кельтские племена бойев обосновались в центральной и северо-западной Чехии еще во втором веке до нашей эры, когда римляне вытеснили их с севера Италии. Кстати, от этих племен территория и получила название Boiohaemum – т.е. родина бойев – Богемия.

В заповеднике Керско-Боры можно увидеть небольшой менгир высотой 75 см. Он находится на краю леса на холме в 100 метрах от Эльбы. Как добраться до поселка Керско, мы писали в прошлой статье. Затем направляйтесь к поселку Градиштко: в самом конце Керско вы увидите табличку с указанием направления к менгиру.

Дорога с метками Hrabalová stezka доведет вас прямо до этого камня.

Возле менгира стоит большой стол со скамейкой, а также информационная доска, на которой описаны разные версии происхождения этого камня. Предполагается, что он был межграничным камнем между разными славянскими племенами или ритуальным местом кельтских друидов, где могли проходить обряды с человеческими жертвоприношениями. С менгирами всегда связано множество легенд и тайн человеческой цивилизации, к которым интересно прикоснуться.

Дорога от менгира идет вниз к реке Эльбе: прямо к временной пристани, которую разбирают с приходом холодов. В летнее время здесь можно прокатиться на кораблике, который приходит в определенное время. Маршрут можно выбрать на табло возле пристани.

Если нет желания кататься, можно просто прогуляться вдоль Эльбы в любую сторону.

В дорогу с собой можно прихватить корзинку: если повезет, можете найти в этой области грибные места.