Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09n 20 °C
Как отдыхают сотрудники и партнеры портала 420on.cz

Как отдыхают сотрудники и партнеры портала 420on.cz

Maria Rogatneva 476 0
17-го августа наш портал провел летнюю вечеринку для своих читателей, друзей и партнеров. О том как это было читайте в нашем материале.
Как отдыхают сотрудники и партнеры портала 420on.cz

17-го августа 2018 года информационный портал 420on.cz провел для своих читателей, друзей и партнеров летнюю вечеринку в уютном внутреннем дворике портала в самом центре Праги. Наши двери были открыты для всех желающих. Гостей вечеринки угощали пивом от Киншперского пивовара, выпечкой от Тото Бистро и португальскими винами.

Развлекательная программа была насыщенной: конкурсы, викторины, песни и презентации. К слову, на вечеринки был презентован новый проект от нашего портала - welcome service Smart Point.

Из самого определения “welcome service” понятно, что этот проект нацелен в первую очередь помогать тем, кто собрался переехать или совсем недавно переехал в Чехию, и пока что задается массой вопросов различного характера: от того какая медицинская страховка нужна для легального пребывания в стране до того - как открыть и зарегистрировать здесь собственный бизнес. Каждый человек, в том числе и мы с вами, сталкивался с трудностями при переезде. Так вот Smart point поможет сделать этот процесс проще и приятнее.

Также на вечеринке был аннонсирован другой проект от нашего поратла - сервисе tickets.420on.cz, где вы найдете список самых масштабных и интересных русскоязычных мероприятий Праги и Чехии. На каждое из них можно купить электронный билет.

 


Компания 420on.cz благодарит всех спонсоров, принявших участие в празднике. 

Партнеры мероприятия:

Kynšperský pivovar

Киншперское пиво является уникальным благодаря использованию высококачественных продуктов, поставляемых из специально отобранных регионов, классическим технологиям и процессу производства, и, не в последнюю очередь, благодаря традициям пивоварения на территории Чехии.

 

Lázně Pramen

Винные и пивные ванны в Праге, спа-процедуры, массаж, соляная пещера. 

 

Toto Bistro

Отличный ресторан, расположенный в самом центре Праги, предлагающий своим гостям блюда грузинской и европейской кухни.

 

AV Production

Продюсерский центр. Организация и проведение мероприятий, концертов в Европе. Букинг звезд. 

 

Португальские вина

Превосходные португальские вина напрямую от дистрибьютора. Широкий выбор, удобная доставка и различные варианты оплаты. Для оптовых покупателей, ресторанов, кафе и винотек - приятные скидки!

 

By Olga Ribler

Эксклюзивные ювелирные украшения от швейцарской ювелирной компании.

 

BerinArt

Ведущее европейское концертное агентство. Агентство представляет артистов всех музыкальных и театральных жанров.

 

Study Consulting

Компания, предоставляющая услуги в области образования, трудоустройства и адаптации в Чешской Республике.

курсы чешского языка, стажировка и трудоустройство выпускников чешских ВУЗов, нострификация дипломов, подготовка к государственным экзаменам.

 

Школа бизнеса в Праге

Комплексное профильное образование для начинающих предпринимателей и тех, кто уже имеет собственный бизнес.

 

Театр “Грани”

 

Салон красоты "Красотка"

 

 

Egoist Royal Parfums

Бутик эксклюзивной нишевой парфюмерии - находка для ценителей самых изысканных ароматов.

 

Дизайн-студия LUCEM

Разрабатывка логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции, начиная от визиток до плакатов, наружная рекламу и веб-баннеры. Разработка сайтов любой сложности. 

 

 

Prague-Pins

Сувениры про Прагу – эмалевые значки, индивидуальный дизайн, ручная раскраска, разные тематические бумажные подложки - идеальный сувенир!

 

Клиника Алтос

Пластическая хирургия. Лазерная дерматология. Эстетическая медицина. Моделирование фигуры. Визитной карточкой клиники Алтос является оборудование от одного из лучших мировых разработчиков медицинского лазерного оборудования - итальянской фирмы DEKA. 

 

RINGANA

Уникальная биокосметика из экологически  чистых компонентов

 +420 603 927 980

 

Рассказать всем:
Темы
культура праздники отдых Прага Чехия 420on
Читайте
по теме 
Что делать в выходные 18-19 августа в Праге
17.08.2018 15:27 Культура
Что делать в выходные 18-19 августа в Праге
749 0
Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов
10.08.2018 15:02 О Чехии
Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов
1019 0
Что делать в выходные 11-12 августа в Праге
10.08.2018 14:29 Культура
Что делать в выходные 11-12 августа в Праге
1409 0
В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников
09.08.2018 13:27 Культура
В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников
1521 0
Последние новости:
24
августа
Житель Чехии притворялся умственно отсталым ради пособий
24.08.2018 14:08 Общество
Житель Чехии притворялся умственно отсталым ради пособий
663 0
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
24.08.2018 11:23 Общество
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
705 0
23
августа
В Праге начал работать сервис Uber Eats
23.08.2018 15:37 Общество
В Праге начал работать сервис Uber Eats
743 0
Более 10 тысяч чешских водителей скрылись с места аварии в этом году
23.08.2018 15:16 Общество
Более 10 тысяч чешских водителей скрылись с места аварии в этом году
379 0
С понедельника в Праге начнет действовать виртуальный проездной
23.08.2018 14:52 Общество
С понедельника в Праге начнет действовать виртуальный проездной
2274 0
Журналист в Праге предложил проект памятника участникам демонстрации на Красной площади 1968 года
23.08.2018 08:34 Культура
Журналист в Праге предложил проект памятника участникам демонстрации на Красной площади 1968 года
651 0
В Чехии вступают в силу скидки на транспорт
23.08.2018 07:08 Общество
В Чехии вступают в силу скидки на транспорт
2217 0
22
августа
Страховки для студентов с сентября значительно подорожают
22.08.2018 14:43 Общество
Страховки для студентов с сентября значительно подорожают
937 0
Чешские СМИ опубликовали неизвестные фотографии оккупации 1968 года
22.08.2018 14:28 Общество
Чешские СМИ опубликовали неизвестные фотографии оккупации 1968 года
1456 0
Многие чехи больше не хотят работать 40 часов в неделю
22.08.2018 06:40 Общество
Многие чехи больше не хотят работать 40 часов в неделю
2894 0


Мобильная версия