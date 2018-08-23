Как отдыхают сотрудники и партнеры портала 420on.cz

17-го августа 2018 года информационный портал 420on.cz провел для своих читателей, друзей и партнеров летнюю вечеринку в уютном внутреннем дворике портала в самом центре Праги. Наши двери были открыты для всех желающих. Гостей вечеринки угощали пивом от Киншперского пивовара, выпечкой от Тото Бистро и португальскими винами.
Развлекательная программа была насыщенной: конкурсы, викторины, песни и презентации. К слову, на вечеринки был презентован новый проект от нашего портала - welcome service Smart Point.
Из самого определения “welcome service” понятно, что этот проект нацелен в первую очередь помогать тем, кто собрался переехать или совсем недавно переехал в Чехию, и пока что задается массой вопросов различного характера: от того какая медицинская страховка нужна для легального пребывания в стране до того - как открыть и зарегистрировать здесь собственный бизнес. Каждый человек, в том числе и мы с вами, сталкивался с трудностями при переезде. Так вот Smart point поможет сделать этот процесс проще и приятнее.
Компания 420on.cz благодарит всех спонсоров, принявших участие в празднике.
Партнеры мероприятия:
Киншперское пиво является уникальным благодаря использованию высококачественных продуктов, поставляемых из специально отобранных регионов, классическим технологиям и процессу производства, и, не в последнюю очередь, благодаря традициям пивоварения на территории Чехии.
Винные и пивные ванны в Праге, спа-процедуры, массаж, соляная пещера.
Отличный ресторан, расположенный в самом центре Праги, предлагающий своим гостям блюда грузинской и европейской кухни.
Продюсерский центр. Организация и проведение мероприятий, концертов в Европе. Букинг звезд.
Превосходные португальские вина напрямую от дистрибьютора. Широкий выбор, удобная доставка и различные варианты оплаты. Для оптовых покупателей, ресторанов, кафе и винотек - приятные скидки!
Эксклюзивные ювелирные украшения от швейцарской ювелирной компании.
Ведущее европейское концертное агентство. Агентство представляет артистов всех музыкальных и театральных жанров.
Компания, предоставляющая услуги в области образования, трудоустройства и адаптации в Чешской Республике.
курсы чешского языка, стажировка и трудоустройство выпускников чешских ВУЗов, нострификация дипломов, подготовка к государственным экзаменам.
Комплексное профильное образование для начинающих предпринимателей и тех, кто уже имеет собственный бизнес.
Бутик эксклюзивной нишевой парфюмерии - находка для ценителей самых изысканных ароматов.
Дизайн-студия LUCEM
Разрабатывка логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции, начиная от визиток до плакатов, наружная рекламу и веб-баннеры. Разработка сайтов любой сложности.
Сувениры про Прагу – эмалевые значки, индивидуальный дизайн, ручная раскраска, разные тематические бумажные подложки - идеальный сувенир!
Пластическая хирургия. Лазерная дерматология. Эстетическая медицина. Моделирование фигуры. Визитной карточкой клиники Алтос является оборудование от одного из лучших мировых разработчиков медицинского лазерного оборудования - итальянской фирмы DEKA.
Уникальная биокосметика из экологически чистых компонентов
+420 603 927 980