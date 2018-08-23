Как отдыхают сотрудники и партнеры портала 420on.cz

17-го августа наш портал провел летнюю вечеринку для своих читателей, друзей и партнеров. О том как это было читайте в нашем материале.

17-го августа 2018 года информационный портал 420on.cz провел для своих читателей, друзей и партнеров летнюю вечеринку в уютном внутреннем дворике портала в самом центре Праги. Наши двери были открыты для всех желающих. Гостей вечеринки угощали пивом от Киншперского пивовара, выпечкой от Тото Бистро и португальскими винами.

Развлекательная программа была насыщенной: конкурсы, викторины, песни и презентации. К слову, на вечеринки был презентован новый проект от нашего портала - welcome service Smart Point.

Из самого определения “welcome service” понятно, что этот проект нацелен в первую очередь помогать тем, кто собрался переехать или совсем недавно переехал в Чехию, и пока что задается массой вопросов различного характера: от того какая медицинская страховка нужна для легального пребывания в стране до того - как открыть и зарегистрировать здесь собственный бизнес. Каждый человек, в том числе и мы с вами, сталкивался с трудностями при переезде. Так вот Smart point поможет сделать этот процесс проще и приятнее.

Также на вечеринке был аннонсирован другой проект от нашего поратла - сервисе tickets.420on.cz , где вы найдете список самых масштабных и интересных русскоязычных мероприятий Праги и Чехии. На каждое из них можно купить электронный билет.





Компания 420on.cz благодарит всех спонсоров, принявших участие в празднике.

Партнеры мероприятия:

Kynšperský pivovar

Киншперское пиво является уникальным благодаря использованию высококачественных продуктов, поставляемых из специально отобранных регионов, классическим технологиям и процессу производства, и, не в последнюю очередь, благодаря традициям пивоварения на территории Чехии.

Lázně Pramen

Винные и пивные ванны в Праге, спа-процедуры, массаж, соляная пещера.

Toto Bistro

Отличный ресторан, расположенный в самом центре Праги, предлагающий своим гостям блюда грузинской и европейской кухни.

AV Production

Продюсерский центр. Организация и проведение мероприятий, концертов в Европе. Букинг звезд.

Португальские вина

Превосходные португальские вина напрямую от дистрибьютора. Широкий выбор, удобная доставка и различные варианты оплаты. Для оптовых покупателей, ресторанов, кафе и винотек - приятные скидки!

By Olga Ribler

Эксклюзивные ювелирные украшения от швейцарской ювелирной компании.

BerinArt

Ведущее европейское концертное агентство. Агентство представляет артистов всех музыкальных и театральных жанров.

Study Consulting

Компания, предоставляющая услуги в области образования, трудоустройства и адаптации в Чешской Республике.

курсы чешского языка, стажировка и трудоустройство выпускников чешских ВУЗов, нострификация дипломов, подготовка к государственным экзаменам.

Школа бизнеса в Праге

Комплексное профильное образование для начинающих предпринимателей и тех, кто уже имеет собственный бизнес.

Театр “Грани”

Салон красоты "Красотка"

Egoist Royal Parfums

Бутик эксклюзивной нишевой парфюмерии - находка для ценителей самых изысканных ароматов.

Дизайн-студия LUCEM

Разрабатывка логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции, начиная от визиток до плакатов, наружная рекламу и веб-баннеры. Разработка сайтов любой сложности.

Prague-Pins

Сувениры про Прагу – эмалевые значки, индивидуальный дизайн, ручная раскраска, разные тематические бумажные подложки - идеальный сувенир!

Клиника Алтос

Пластическая хирургия. Лазерная дерматология. Эстетическая медицина. Моделирование фигуры. Визитной карточкой клиники Алтос является оборудование от одного из лучших мировых разработчиков медицинского лазерного оборудования - итальянской фирмы DEKA.

RINGANA

Уникальная биокосметика из экологически чистых компонентов

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