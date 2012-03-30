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Какие документы нужны, чтобы открыть самозанятость в Чехии

Анастасия Князева
11 ИЮНЯ 2023
09:44
15978
Нюансы подготовки документов к открытию самозанятости в Чехии.

В предыдущей статье мы рассмотрели шаги, необходимые для открытия самозанятости в Чехии, а сегодня подробнее остановимся на документах. Итак, что подготовить перед походом в Živnostenský úřad?

 

►Заграничный паспорт / биометрическая карточка

Разрешение работать самозанятым выдают до конца срока действующего типа пребывания в стране. 

Если он закончился, а человек не принес новый документ, который подтверждает легальность нахождения в стране, то živnost автоматически закрывают. Поэтому надо следить, чтобы у živnostenský úřad были копии ваших актуальных документов. Если вы ждете, пока вам продлят тип пребывания, и не можете продлить živnost по новому ожидаемом  документу, все равно придите в отделение и попросите у консультанта «vyzvu o doložení» (или об «устрании недостатков» — требование донести документ) на тот срок, пока ждете новые документы. По этому вопросу обязательно проконсультируйтесь в своем отделении.

 

►Оплата административного сбора

Его можно оплатить на месте в кассе živnostenstenskeho úřadu (ведомства) либо отделении Czech Point. Подготовьте 1 000 крон — к оплате картой или наличными.

 

►Заявление на открытие предпринимательской деятельности

Бланк заявления можно попросить и заполнить на месте, где будете открывать самозанятость.

Помимо своих данных в нем нужно указать тип деятельности, которым вы будете заниматься. Например, виды деятельности могут быть:

— Ремесленные (řemeslné)

— Лицензированные (koncesované)

— Связанные с другой деятельностью (vázané)

— Свободные (volné) 

Не на все виды предпринимательской деятельности в Чехии можно оформить самозанятость без разрешения государства на работу и документов, подтверждающих квалификацию.

Такое разрешение понадобится, например, массажисту или даже таксисту, потому что считается, что у них работа с повышенной угрозой для здоровья и безопасности клиентов. 

Уточните, нужно ли вам такое разрешение, в чешском ведомстве по предпринимательской деятельности. Все виды самозанятости и требования к документам также прописаны в законе о лицензировании торговли. Узнать о том, к какой из категорий относится ваш вид деятельности, можно в приложении к закону о частном предпринимательстве (K § 25 odst. 2).

В случае если ваша деятельность относится к одной из первых трех категорий, вам надо будет предоставить в ведомство по предпринимательской деятельности подтверждение вашей квалификации в выбранной сфере. Однако большинство людей выбирает четвертую категорию – свободные виды деятельности, для осуществления которых не требуется подтверждать квалификацию (сюда относятся, например, консультаций в области IT, перевод и преподавание на языковых курсах и др.).

 

►Подтверждение о несудимости. Где можно получить выписку о несудимости?

Обычно иностранные граждане запрашивают ее через свое консульство или Сzech Point. Для этого понадобится паспорт, а также свидетельство о рождении.

Если вы оформляете самозанятость в статусе студента, то подтверждать несудимость не понадобится. 

По нашей последней информации, у граждан Украины, которые получили специальный статус о временной охране (ранее была виза терпимости) и не могут предоставить свидетельство о рождении для получения справки о несудимости, есть опция написать «честни проглашени», то есть заявление о том, что судимость у вас отсутствует.

Если вы привезли справку о несудимости с собой из России или Украины, то ее нужно перевести на чешский язык у судебного переводчика в вашей стране или в самой Чехии. К сожалению, самостоятельно или с помощью знакомых перевести нельзя, нужен человек со специальным разрешением переводить официальные документы.

 

►Юридический адрес самозанятого

Если хотите в качестве адреса упомянуть съемное жилье, то нужно получить письменное согласие от владельца, что его адрес зарегистрируют как юридический. 

Это адрес, который укажут в реестре предпринимателей и куда будет приходить ваша деловая корреспонденция. Важно, чтобы вы эту корреспонденцию регулярно проверяли: туда приходят важные письма от государственных органов.

Полная видеоверсия материала о самозанятости:
 

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индивидуальный предприниматель Чехия Министерство финансов

Комментарии:
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ma-kry 6 июля 2022 10:15
скажите, пожалуйста, можно ли в качестве юридического адреса самозанятого указывать общежитие?
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