Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 13 по 20 апреля

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Шлифовщик
Где: Злин
Вакансии для квалифицированных специалистов в металлургическую отрасль. Продлят визы временной защиты для своих работников. Официальное трудоустройство и социальный пакет.
Бригадир, пайщик, оператор линии и водитель
Где: Пльзень
Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень. Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, нужны бригадир, пайщик, оператор линии и водитель.
Автомеханик
Где: под г. Прага
Набирают автомехаников и электромехаников в сервисный центр грузовых автомобилей: IVECO, FIAT Professional и другие. Обязателен опыт работы в аналогичной должности, водительское удостоверение категории В, С, трудолюбие, ответственность. Знание чешского языка не обязательно.
Сборщик мебели
Где: Пльзень
Крупный холдинг с 20-летним опытом работы в Чехии, набирает сборщиков и комплектовщиков мебели. Требования: ловкость рук, опыт работы по сборке мебели трудолюбие, мастерство, внимание к деталям.
Оператор производства
Где: Пльзень
Фабрика по сборке кондиционеров. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется.
Web-разработчик Bitrix (backend)
Где: Прага
Требуется специалист способный вести несколько интернет проектов одной компании.
Продавщицы в продовольственный магазин и повар на кухню
Где: Прага
Работа продавцом или поваром в старейшем в Праге в магазине продуктов.
Администратор офиса
Где: Прага
Хочешь работать в сфере косметологии и иметь хороший доход? Тогда приглашаем тебя в компанию TOTIS Pharma, являющуюся одним из ведущих и надежных дистрибьюторов в сфере эстетической медицины с 2010 года.
Парикмахер
Где: Прага
EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC уже более 10 лет салон стремится радовать своих клиентов. Пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где требуется специалист.
Работник рецепции
Где: Прага
Стоматологическая клиника в поисках работника рецепции в свою команду. Мы ищем человека открытого, честного и позитивного, с невероятным желанием расти и развиваться вместе с нами. Если ты разделяешь наши ценности, то мы ждем тебя!
Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang
Где: Прага
Мы — яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис.
Административный работник
Где: Прага
Ищут работника на позицию офис менеджера со знанием чешского, украинского языков, а также русского языков. Официальное трудоустройство.
Административный работник
Где: Пльзень
В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.
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