Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 13 по 20 апреля

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Шлифовщик

Где: Злин

Вакансии для квалифицированных специалистов в металлургическую отрасль. Продлят визы временной защиты для своих работников. ‍Официальное трудоустройство и социальный пакет.

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Бригадир, пайщик, оператор линии ‍и водитель

Где: Пльзень

Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень. Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, нужны бригадир, пайщик, оператор линии ‍и водитель.

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Автомеханик

Где: под г. Прага

Набирают автомехаников и электромехаников в сервисный центр грузовых автомобилей: IVECO, FIAT Professional и другие. Обязателен опыт работы в аналогичной должности, водительское удостоверение категории В, С, трудолюбие, ответственность. Знание чешского языка не обязательно.

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Сборщик мебели

Где: Пльзень

Крупный холдинг с 20-летним опытом работы в Чехии, набирает сборщиков и комплектовщиков мебели. Требования: ловкость рук, опыт работы по сборке мебели трудолюбие, мастерство, внимание к деталям.

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Оператор производства

Где: Пльзень

Фабрика по сборке кондиционеров. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется.

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Web-разработчик Bitrix (backend)

Где: Прага

Требуется специалист способный вести несколько интернет проектов одной компании.

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Продавщицы в продовольственный магазин и повар на кухню

Где: Прага

Работа продавцом или поваром в старейшем в Праге в магазине продуктов.

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Администратор офиса

Где: Прага

Хочешь работать в сфере косметологии и иметь хороший доход? Тогда приглашаем тебя в компанию TOTIS Pharma, являющуюся одним из ведущих и надежных дистрибьюторов в сфере эстетической медицины с 2010 года.

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Парикмахер

Где: Прага

EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC уже более 10 лет салон стремится радовать своих клиентов. Пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где требуется специалист.

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Работник рецепции

Где: Прага

Стоматологическая клиника в поисках работника рецепции в свою команду. Мы ищем человека открытого, честного и позитивного, с невероятным желанием расти и развиваться вместе с нами. Если ты разделяешь наши ценности, то мы ждем тебя!

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Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang

Где: Прага

Мы — яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис.

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Административный работник

Где: Прага

Ищут работника на позицию офис менеджера со знанием чешского, украинского языков, а также русского языков. Официальное трудоустройство.

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Административный работник

Где: Пльзень

В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.

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