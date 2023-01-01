Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Бизнес
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 13 по 20 апреля

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 13 по 20 апреля

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 апреля
16:25
135
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 13 по 20 апреля

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Ищете работу? Своевременно отслеживайте новые вакансии в разделе «Работа».

 

Шлифовщик

Где: Злин

Вакансии для квалифицированных специалистов в металлургическую отрасль. Продлят визы временной защиты для своих работников. ‍Официальное трудоустройство и социальный пакет.

Подробности и контакты

Бригадир, пайщик, оператор линии ‍и водитель 

Где: Пльзень 

Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень. Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, нужны бригадир, пайщик, оператор линии ‍и водитель.

Подробности и контакты

Автомеханик

Где: под г. Прага

Набирают автомехаников и электромехаников в сервисный центр грузовых автомобилей: IVECO, FIAT Professional и другие. Обязателен опыт работы в аналогичной должности, водительское удостоверение категории В, С, трудолюбие, ответственность. Знание чешского языка не обязательно. 

Подробности и контакты

Сборщик мебели

Где: Пльзень

Крупный холдинг с 20-летним опытом работы в Чехии, набирает сборщиков и комплектовщиков мебели. Требования: ловкость рук, опыт работы по сборке мебели трудолюбие, мастерство, внимание к деталям.

Подробности и контакты

Оператор производства

Где: Пльзень

Фабрика по сборке кондиционеров. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется. 

Подробности и контакты

Web-разработчик Bitrix (backend)

Где: Прага

Требуется специалист способный вести несколько интернет проектов одной компании.

Подробности и контакты

Продавщицы в продовольственный магазин и повар на кухню

Где: Прага

Работа продавцом или поваром в старейшем в Праге в магазине продуктов. 

Подробности и контакты

Администратор офиса

Где: Прага

Хочешь работать в сфере косметологии и иметь хороший доход? Тогда приглашаем тебя в компанию TOTIS Pharma, являющуюся одним из ведущих и надежных дистрибьюторов в сфере эстетической медицины с 2010 года.

Подробности и контакты

Парикмахер

Где: Прага

EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC  уже более 10 лет салон стремится радовать своих клиентов. Пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где требуется специалист.

Подробности и контакты

Работник рецепции

Где: Прага

Стоматологическая клиника в поисках работника рецепции в свою команду. Мы ищем человека открытого, честного и позитивного, с невероятным желанием расти и развиваться вместе с нами. Если ты разделяешь наши ценности, то мы ждем тебя!

Подробности и контакты

Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang

Где: Прага

Мы — яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис.

Подробности и контакты

Административный работник

Где: Прага

Ищут работника на позицию офис менеджера со знанием чешского, украинского языков, а также русского языков. Официальное трудоустройство.

Подробности и контакты

Административный работник

Где: Пльзень

В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.

Подробности и контакты

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
18 апреля
17:28
2401
Жизнь
972 курса по переподготовке. Центр занятости в Чехии запустил онлайн-магазин по реквалификации
Assets
18 апреля
11:31
8284
Жизнь
Эксперты назвали сумму минимальной достойной зарплаты в Чехии
Assets
17 апреля
14:56
50510
Карьера
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
Assets
13 апреля
17:08
1447
Жизнь
Может ли чешский работодатель отменить ваш отпуск: Что за это нужно требовать и когда
Последние новости:
Assets
20 апреля
11:45
835
Общество
Работник Национального театра погиб в центре Праги при падении с большой высоты. Виновного нашли
Assets
20 апреля
08:54
875
Экономика
Инфляция в ЕС составляет 8,3 процента. Чехи могут только позавидовать
Assets
19 апреля
20:56
773
Общество
Под обломками производственного цеха в Остраве погиб мужчина
Assets
19 апреля
17:53
615
Спорт
Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки
Assets
19 апреля
17:45
708
Общество
Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка
Assets
19 апреля
16:47
531
Общество
Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения
Assets
19 апреля
14:00
1789
Общество
Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон
Assets
19 апреля
12:09
797
Общество
Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников
Assets
19 апреля
10:03
2209
Экономика
Чехи платят за энергию больше всех в Европе
Assets
19 апреля
09:14
828
Экономика
ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода