Лишь бы оштрафовать! Чешские чиновники наказывают предпринимателей даже за неточное слово

Некоторые чиновники настолько строги в своих проверках небольших компаний и самозанятых, что кажется, они просто хотят найти причину для наложения штрафа в несколько тысяч крон. Невзирая на то, что речь идет о мелочах. Об этом говорилось на недавнем семинаре в парламенте, посвященном семейному бизнесу.

Многие из бизнесменов подробно рассказывали о своих злоключениях с чиновниками, но только при условии, что никто и нигде не будет называть их имена в этом контексте. Одним из немногих, кто не побоялся говорить конкретно, является Мартин Пеничка, директор компании Penda в Йичине, которая владеет магазином принтеров и тонеров.

Он подробно рассказал о нещадных проверках, которые проводились в течение последних пяти лет, и все эти проверки он подтвердил необходимыми документами.

Одна из проверок, например, проводилась местной экологической инспекцией и касалась обязательного сбора использованного оборудования для экологической утилизации. «Чиновник нашел на нашем сайте статью четырехлетней давности, в которой описывалось, как утилизировать старый принтер. Однако в статье ошибочно не упоминались шредеры. Я скорректировал это упущение на сайте на правильное слово "электрооборудование"», — рассказал Пенни.

После этого служащему на месте нужно было убедиться, что теперь все в порядке. «Тем не менее, она возбудила административное дело и оштрафовала нас на двадцать тысяч крон. Я пытался доказать, что мы вывозим все электрооборудование, включая шредеры, для экологической утилизации, с помощью списка посылок транспортной компании. Они его не приняли», — говорит Пенничка.

Вроде правильно. Хотя... нет. Заплатите 10 тысяч

В ходе другой проверки сотрудники торговой инспекции и предпринимательского ведомства на месте, на предприятии, составили и подписали акты проверки, ни в одном из которых не было указано ни одного из обнаруженных недостатков.

«Только через несколько дней, при расшифровке протокола в отчете о проведенной проверке, торговая инспекция немного изменила информацию о том, как она получила прейскурант на наши услуги, добавив фразу о том, что она запросила его у оператора», — рассказывает Пеничка.

В результате компания была оштрафована на 10 000 чешских крон. Прейскурант должен был лежать на прилавке. И это несмотря на то, что он размещен на сайте компании, и в настоящее время покупатели ищут цены на сайте компании или компания распечатывает их для покупателей в магазине.

Кроме того, сотрудник ведомства описал в отчете, что «прейскурант был найден в торговом зале». Однако, по мнению торговой инспекции, ценник должен был автоматически оказаться на прилавке. Никаких оправданий.

«Мы печатаем ценники во всех наших торговых точках каждый день. Мы посчитали наложенный штраф крайне несправедливым. Мы подали апелляцию, ее отклонили. Затем мы подали административный иск на действия торговой инспекции, но суд отклонил его на том основании, что мы официально не оспорили изменение в записи протокола должным образом, и поэтому суд вообще не рассматривал дело по существу», — говорит Пеничка.

Или другой случай. «Инспектор купил наш тонер у нашего партнера и начал проверку в отношении нас, хотя у нас там не было предприятия, и мы с самого начала говорили, что проверяемый сотрудник — это сотрудник другой компании», — рассказывает Пенницка.

«В общей сложности между нами и трудовой инспекцией состоялась переписка в два десятка писем. Нам даже угрожают штрафами до ста тысяч», — не понимает он.

Аналогичный опыт в других местах

«У этих ситуаций есть одна общая черта: желание добиться наложения штрафа любой ценой. Речь идет вовсе не о том, чтобы выяснить реальное положение дел, а просто о том, чтобы оштрафовать за что угодно», — добавил Пеничка.

Издание Právo записало и другие подобные случаи от более мелких предпринимателей и самозанятых, но они не хотят называть свои имена газете. Один из них владеет слесарной мастерской на Праге-Западе и был оштрафован на 20 000 отделом лицензирования торговли за неправильное ведение отчета о контрактном работнике; по его словам, ему сказали «чтобы не забывал соблюдать закон».

Другой, владелец автошколы, радовался, что заплатил всего пять тысяч, «потому что всегда все равно что-то найдут...».

Издание Právo попросило Чешскую торговую инспекцию (ČOI) и Чешскую экологическую инспекцию (ČIŽP) прокомментировать, уволили ли власти кого-либо из своих рядов за слишком бескомпромиссное рвение при проведении проверок, и сколько жалоб на неадекватную официальную процедуру они рассмотрели, или сколько административных мер они приняли.

«Мы не зарегистрировали ни одной жалобы на этот счет ни в этом, ни в предыдущем году, как и не зарегистрировали ни одного административного действия. Что касается данного случая, то это мнение должно быть оценено нашим юридическим отделом», — написал Právo пресс-секретарь ČIŽP Иржи Овечка. ČOI пока не прокомментировала ситуацию.



Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram