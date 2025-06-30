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Замену украинцам найти будет очень сложно, заявляют рестораторы и предприниматели
30 июня 2025
18:00
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С одной стороны, есть заявления политиков, призывающих к выезду украинских беженцев из Чехии. С другой — компании, которым очень сложно найти работников, и уход украинцев еще больше усложнит их положение. Именно предприниматели хотели бы, чтобы государство еще больше упростило процедуру трудоустройства иностранцев из стран, не входящих в Европейский союз.
Супермаркеты, рестораны, отели и строительство — это отрасли, которые без украинских работников вряд ли смогли бы обойтись. Именно украинцы часто выполняют в них работу, которую чехи не хотят делать. Перед осенними парламентскими выборами некоторые политики заявляют, что беженцы отнимают у чехов работу и что лучше бы от них избавиться, но компании видят это иначе.
По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии проживает более 572 000 украинцев, почти 374 000 из них нашли здесь убежище после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Более 249 000 украинцев имеют трудовые отношения — по оценкам Министерства труда, без иностранцев на рынке труда не хватало бы почти полмиллиона человек.
Розничные сети сообщают, что сотрудники из Украины составляют у них несколько процентов работников, то есть сотни человек.
Владельцы бизнесов постараются решить проблему нехватки кадров, заполнив вакансии чешскими работниками. Для облегчения набора они будут сотрудничать с кадровыми агентствами.
Помимо крупных торговых сетей, украинки часто работают продавщицами в киосках или на заправочных станциях. Однако операторы не сообщают точных данных об их численности.
Даже президент Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики не рискнул оценить общий процент украинских работников в своей отрасли. По его словам, однако, это значительный процент.
Оформление разрешений на работу для граждан стран, не входящих в Европейский союз, является сложным и длительным процессом. Помимо украинцев, в отели приезжают также люди из других стран, например, с Филиппин, но пока их число невелико.
По статистике Министерства внутренних дел, в апреле этого года в Чехии проживало около миллиона иностранцев. За более чем полумиллионом украинцев следуют словаки, которых насчитывается около 120 000. Вьетнамцев около 70 000, россиян 40 000. Венгров, поляков, румын, болгар и немцев в стране от 10 000 до 20 000 каждой национальности. Больше всего иностранцев проживает в Праге, примерно 345 000, то есть четверть всего населения столицы.
Помимо магазинов, гостиниц и ресторанов, уход украинцев ощутимо ударит по социальным услугам, где заработная плата низкая и где часто работают женщины из Украины. Нехватка рабочих также будет способствовать дальнейшему росту цен на строительные работы. Поэтому могут подорожать и затянуться даже обычные ремонтные или дорожные работы. В поисках замены компании были бы вынуждены повышать заработную плату, что вскоре отразилось бы на ценах в сфере услуг и строительстве.
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