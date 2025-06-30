Замену украинцам найти будет очень сложно, заявляют рестораторы и предприниматели

Новости и статьи 30 июня 2025 18:00 721

С одной стороны, есть заявления политиков, призывающих к выезду украинских беженцев из Чехии. С другой — компании, которым очень сложно найти работников, и уход украинцев еще больше усложнит их положение. Именно предприниматели хотели бы, чтобы государство еще больше упростило процедуру трудоустройства иностранцев из стран, не входящих в Европейский союз.