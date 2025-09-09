Запускаем новую рубрику: финансовая консультация в формате «Вопрос — ответ»

Фиксированный налог имеет три диапазона в зависимости от оборота, который не должен превышать 2 миллиона крон в год. Например, в 2025 году в самом низком диапазоне единый налог составляет 8 716 крон в месяц. Эта сумма включает в себя как отчисления на социальное и медицинское страхование , так и налог на доходы.





Преимущества: предпринимателю не нужно подавать налоговую декларацию, отчеты в медицинскую страховую компанию и управление социального страхования — вы просто платите каждый месяц фиксированную сумму и шансов, что к вам придет проверка от налоговой, гораздо меньше.





Недостатки: Зарегистрировавшись для уплаты единого фиксированного налога, вы теряете возможность воспользоваться налоговыми льготами (бонусы за неработающего супруга или супругу, бонусы на детей, по инвалидности и др.). В налоговой декларации вы также не сможете вычесть проценты по ипотеке или взносы на пенсионное Зарегистрировавшись для уплаты единого фиксированного налога, вы теряете возможность воспользоваться налоговыми льготами (бонусы за неработающего супруга или супругу, бонусы на детей, по инвалидности и др.). В налоговой декларации вы также не сможете вычесть проценты по ипотеке или взносы на пенсионное страхование страхование жизни. С помощью этих льгот вы могли бы сэкономить на налогах.



Стандартная система налогообложения («доходы минус расходы», составление налоговой декларации) окупается в том случае, если у вас высокие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, — например, когда («доходы минус расходы», составление налоговой декларации) окупается в том случае, если у вас высокие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, — например, когда индивидуальный предприниматель покупает и продает товары, имеет имущество с высокой стоимостью, которое он амортизирует (например, покупка недвижимости реконструкция и затем эксплуатация отеля). Чем выше расходы, тем ниже будет налоговая база и итоговый налог.



