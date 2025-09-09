ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Запускаем новую рубрику: финансовая консультация в формате «Вопрос — ответ»

Новости 420on
9 сентября 2025
10:43
563
В редакцию 420on.cz поступил вопрос: что выгоднее для предпринимателя в Чехии — платить фиксированный налог (паушал) или ежегодно подавать налоговую декларацию, где указаны все доходы и расходы?
Фиксированный налог имеет три диапазона в зависимости от оборота, который не должен превышать 2 миллиона крон в год. Например, в 2025 году в самом низком диапазоне единый налог составляет 8 716 крон в месяц. Эта сумма включает в себя как отчисления на социальное и медицинское страхование, так и налог на доходы. 

Преимущества: предпринимателю не нужно подавать налоговую декларацию, отчеты в медицинскую страховую компанию и управление социального страхования — вы просто платите каждый месяц фиксированную сумму и шансов, что к вам придет проверка от налоговой, гораздо меньше.

Недостатки: Зарегистрировавшись для уплаты единого фиксированного налога, вы теряете возможность воспользоваться налоговыми льготами (бонусы за неработающего супруга или супругу, бонусы на детей, по инвалидности и др.). В налоговой декларации вы также не сможете вычесть проценты по ипотеке или взносы на пенсионное страхование и страхование жизни. С помощью этих льгот вы могли бы сэкономить на налогах.

Стандартная система налогообложения («доходы минус расходы», составление налоговой декларации) окупается в том случае, если у вас высокие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, — например, когда индивидуальный предприниматель покупает и продает товары, имеет имущество с высокой стоимостью, которое он амортизирует (например, покупка недвижимости, реконструкция и затем эксплуатация отеля). Чем выше расходы, тем ниже будет налоговая база и итоговый налог.

Присылайте свои вопросы на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию. 
Чехия налоги бизнес индивидуальный предприниматель
