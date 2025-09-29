В Чехии вводят единое «суперпособие»: что изменится для получателей соцвыплат

По оценкам Министерства труда и социальных дел, в этом году о выплате могут попросить около 400 000–450 000 домохозяйств.





Сроки подачи заявлений

Подать заявление можно будет в течение трёх месяцев — в октябре, ноябре и декабре. При этом нынешние выплаты будут продолжать выплачиваться до апреля 2026 года. Чтобы избежать задержек, действующим получателям необходимо подать заявку на новую выплату до конца года. Первые перечисления «суперпособия» они получат в мае.





Как подать

Заявление можно подать:

лично в отделении Úřadu práce (Службы занятости),

онлайн через приложение Jenda на сайте jenda.mpsv.cz.



При визите в ведомство нужно предоставить удостоверение личности, идентификационные номера (rodná čísla) всех членов семьи, согласие членов домохозяйства на получение выплаты, а также подписать заявление с указанием доходов, количества недвижимости, автомобилей и суммы финансовых накоплений. Дополнительно потребуется подтверждение прав на жильё (например, договор аренды) и доказательство оплаты услуг и энергоснабжения.



Не нужно иметь справку от работодателя, чтобы подтвердить свой доход, так как это проверят непосредственно у самих работодателей. Достаточно указать идентификационный номер



Имущественный тест



Выплата будет зависеть от имущественного положения семьи:

допустим один автомобиль на каждого взрослого, временно — до двух жилых объектов;

финансовые накопления ограничены: для одного человека — максимум 200 000 крон, для двоих — 250 000, для троих — 300 000, для четырёх — 350 000 и для более многочисленных домохозяйств — 400 000 крон.



Составные части выплаты



«Суперпособие» включает четыре компонента:



пособие на средства к существованию, пособие на жильё, пособие на ребёнка, трудовой бонус.



Размер трудового бонуса зависит от дохода: чем он ниже, тем выше доля поддержки, максимум — до 40% дохода. При этом семьи, чей доход превышает 1,43-кратный прожиточный минимум, не будут получать часть на средства к существованию.



Требования к трудоспособным



Для трудоспособных взрослых вводится обязанность проявлять активность на рынке труда. Если человек не работает, не зарегистрирован как безработный и не выполняет минимум 30 часов общественно полезных работ в месяц, он теряет право на выплату. Для одиноких это означает потерю всей помощи.



Что будет, если не подать заявку вовремя



Подать заявление можно только до конца декабря 2025 года. Если человек не успеет, он сможет обратиться в январе, но на один месяц потеряет право на выплату.