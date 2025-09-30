ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
С января у предпринимателей в Чехии вырастут авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию
30 сентября 2025
11:30
815
С января 2026 года предприниматели, уплачивающие только минимальные авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию, должны будут глубже залезть в свой кошелек. Если их основным источником дохода является предпринимательская деятельность, их отчисления в совокупности увеличатся на 1124 кроны в месяц.
«Минимальный аванс по социальному страхованию для основной деятельности увеличится с 4759 до 5720 крон, по медицинскому страхованию — с 3143 до 3306 крон», — подтвердила налоговый консультант Габриэла Иванко из компании Forvis Mazars.
Изменения коснутся и людей, платящих налоги по фиксированной ставке. «В первом диапазоне ежемесячный платеж увеличится на 1268 крон и составит 9984 кроны», — добавила Иванко. Во втором и третьем диапазонах суммы не изменятся.
Для самозанятых лиц (OSVČ), которые занимаются бизнесом как дополнительной деятельностью, рост будет более умеренным. Минимальные отчисления на социальное страхование для них увеличатся с 1496 до 1574 крон.
Причиной такого значительного роста являются два фактора. Первый — это стандартный годовой рост средней заработной платы, которая на 2026 год установлена на уровне 48 967 крон. Таким образом, она выше примерно на пять процентов.
«Вторым фактором является увеличение минимальной базы для расчета социального страхования с 35% в этом году до 40% от средней заработной платы в следующем году», — добавила Мартина Шотникова, налоговый консультант компании Rödl & Partner.
«Правительство обосновало этот шаг стремлением обеспечить предпринимателям и индивидуальным предпринимателям более достойные будущие пенсии, поскольку минимальные отчисления приводят к минимальным пенсиям», — добавила Габриэла Иванко.
Изменение касается в первую очередь мелких предпринимателей, которые платят минимальные авансовые взносы. «Те, кто платит больше на основе реальных доходов, почувствуют рост только в соответствии с ростом средней заработной платы», — сказала Иванко.
Некоторые поднимут цены, другие рискнут работать нелегально
«Наибольшее влияние почувствуют мелкие предприниматели, которые работают на минимуме. Повышение довольно значительное, поэтому часть из них постарается отразить более высокие отчисления в своих ценах. Однако на рынке это не всегда удается, потому что конкуренция и покупательная способность клиентов имеют свои пределы», — констатировала Шотникова.
По ее мнению, можно ожидать, что некоторые предприниматели придут к выводу, что их основная деятельность невыгодна, и прекратят ее — либо полностью, либо формально. Затем они могут продолжить работать нелегально или оставить предпринимательскую деятельность в качестве побочной деятельности при основной работе. О том, как процветает черный рынок труда в Чехии и сколько это стоит чешскому государственному бюджету, вы можете прочитать здесь.
По словам Габриэлы Иванко, последствия можно рассматривать двояко. «С одной стороны, более высокие отчисления увеличат взносы самозанятых лиц в пенсионную и медицинскую системы. С другой стороны, увеличение авансовых платежей означает значительную нагрузку для мелких предпринимателей и может осложнить их денежный поток или мотивацию к ведению бизнеса», — уточнила она.
«Однако система предлагает определенные льготы. Начинающие предприниматели в первые два года платят минимальные авансы в размере всего 3575 крон. Кроме того, они не обязаны платить их на постоянной основе, а могут доплатить их по окончании налогового периода», — добавила она.
