ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

С января у предпринимателей в Чехии вырастут авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию

Новости 420on
30 сентября 2025
11:30
815
С января 2026 года предприниматели, уплачивающие только минимальные авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию, должны будут глубже залезть в свой кошелек. Если их основным источником дохода является предпринимательская деятельность, их отчисления в совокупности увеличатся на 1124 кроны в месяц.
«Минимальный аванс по социальному страхованию для основной деятельности увеличится с 4759 до 5720 крон, по медицинскому страхованию — с 3143 до 3306 крон», — подтвердила налоговый консультант Габриэла Иванко из компании Forvis Mazars.

Изменения коснутся и людей, платящих налоги по фиксированной ставке. «В первом диапазоне ежемесячный платеж увеличится на 1268 крон и составит 9984 кроны», — добавила Иванко. Во втором и третьем диапазонах суммы не изменятся.

Для самозанятых лиц (OSVČ), которые занимаются бизнесом как дополнительной деятельностью, рост будет более умеренным. Минимальные отчисления на социальное страхование для них увеличатся с 1496 до 1574 крон.

Причиной такого значительного роста являются два фактора. Первый — это стандартный годовой рост средней заработной платы, которая на 2026 год установлена на уровне 48 967 крон. Таким образом, она выше примерно на пять процентов.

«Вторым фактором является увеличение минимальной базы для расчета социального страхования с 35% в этом году до 40% от средней заработной платы в следующем году», — добавила Мартина Шотникова, налоговый консультант компании Rödl & Partner.

«Правительство обосновало этот шаг стремлением обеспечить предпринимателям и индивидуальным предпринимателям более достойные будущие пенсии, поскольку минимальные отчисления приводят к минимальным пенсиям», — добавила Габриэла Иванко.

Изменение касается в первую очередь мелких предпринимателей, которые платят минимальные авансовые взносы. «Те, кто платит больше на основе реальных доходов, почувствуют рост только в соответствии с ростом средней заработной платы», — сказала Иванко.

Некоторые поднимут цены, другие рискнут работать нелегально

«Наибольшее влияние почувствуют мелкие предприниматели, которые работают на минимуме. Повышение довольно значительное, поэтому часть из них постарается отразить более высокие отчисления в своих ценах. Однако на рынке это не всегда удается, потому что конкуренция и покупательная способность клиентов имеют свои пределы», — констатировала Шотникова.

По ее мнению, можно ожидать, что некоторые предприниматели придут к выводу, что их основная деятельность невыгодна, и прекратят ее — либо полностью, либо формально. Затем они могут продолжить работать нелегально или оставить предпринимательскую деятельность в качестве побочной деятельности при основной работе. О том, как процветает черный рынок труда в Чехии и сколько это стоит чешскому государственному бюджету, вы можете прочитать здесь.

По словам Габриэлы Иванко, последствия можно рассматривать двояко. «С одной стороны, более высокие отчисления увеличат взносы самозанятых лиц в пенсионную и медицинскую системы. С другой стороны, увеличение авансовых платежей означает значительную нагрузку для мелких предпринимателей и может осложнить их денежный поток или мотивацию к ведению бизнеса», — уточнила она.

«Однако система предлагает определенные льготы. Начинающие предприниматели в первые два года платят минимальные авансы в размере всего 3575 крон. Кроме того, они не обязаны платить их на постоянной основе, а могут доплатить их по окончании налогового периода», — добавила она.
индивидуальный предприниматель налоги Чехия страхование
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5511
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ВВОДЯТ ЕДИНОЕ «СУПЕРПОСОБИЕ»: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦВЫПЛАТ
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1386
БИЗНЕС
ПОЧЕМУ АЛЕШ ВЕСЕЛЫ РЕШИЛ ПОХОРОНИТЬ БРЕНД SAZKA
10:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2075
БИЗНЕС
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧАТСЯ ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2026 ГОДУ?
12:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2381
ЖИЗНЬ
ЧЕРНЫЙ РЫНОК ТРУДА ПРОЦВЕТАЕТ. В ЧЕХИИ ОКОЛО 500 000 ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ НЕЛЕГАЛЬНО
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
2778
БИЗНЕС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТВАРУЖЕК ИЗ ЛОШТИЦЕ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО ПРИБЫЛИ
22:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2631
БИЗНЕС
BUDVAR ИНВЕСТИРУЕТ 800 МИЛЛИОНОВ КРОН В РАЗВИТИЕ СВОЕГО КОМПЛЕКСА В ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2490
БИЗНЕС
REGIOJET ВЫПУСКАЕТ ОБЛИГАЦИИ КАК МИНИМУМ НА 1,5 МЛРД КРОН ДЛЯ ПОКУПКИ ВАГОНОВ У DEUTSCHE BAHN
15:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3013
БИЗНЕС
ПИВО СТАЛО РОСКОШЬЮ? КАК РОСТ ЦЕН МЕНЯЕТ КУЛЬТУРУ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНОВ
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
16065
ЖИЗНЬ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ В ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 28 СЕНТЯБРЯ
12:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3334
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2736
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАВЕЛ ВЫСТУПИЛ В ГАРВАРДЕ, ГДЕ ПОЛУЧИЛ ФУТБОЛКУ ОТ ЧЕШСКИХ СТУДЕНТОВ
09:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4732
БИЗНЕС
БОЛЬШАЯ СДЕЛКА. ФОНД AURELIA ПОКУПАЕТ ОФИСЫ В ПРАЖСКОМ КАРЛИНЕ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МИЛЛИАРДА КРОН
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
10802
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НЕГАТИВ И СКЕПТИЦИЗМ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
4424
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПЕРЕСТАЮТ ПИТЬ. ПОЧЕМУ ЭТО ХОРОШО
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
10691
БИЗНЕС
КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ КОМПАНИЯ В ЧЕХИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ