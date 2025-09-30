С января у предпринимателей в Чехии вырастут авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию

С января 2026 года предприниматели, уплачивающие только минимальные авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию, должны будут глубже залезть в свой кошелек. Если их основным источником дохода является предпринимательская деятельность, их отчисления в совокупности увеличатся на 1124 кроны в месяц.