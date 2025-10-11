ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Заработная плата чешских педагогов, динамика и перспективы

11 октября 2025
11:00
Среднемесячный доход учителей в Чехии за первые шесть месяцев 2025 года достиг 49 231 кроны. По данным Министерства образования, это на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, заработная плата педагогов незначительно превысила общенациональный средний уровень, составивший 48 147 крон до вычета налогов.
Доходы педагогов варьируются в зависимости от типа учебного заведения. Наибольший средний оклад зафиксирован у преподавателей средних школ — 54 019 крон. Их коллеги в базовых школах получали около 51 123 кроны, а в дошкольных учреждениях — 40 443 кроны. Также статистика включает данные о других специалистах: например, ассистенты педагогов зарабатывали в среднем 30 655 крон.

Планы на будущее
На следующий год запланировано очередное повышение оплаты труда. Для учителей предусмотрено увеличение тарифов на 7%, а для ассистентов и некоторых других категорий педагогического персонала — фиксированная прибавка в размере 2 000 крон. Согласно международной статистике, соотношение доходов чешских учителей к зарплатам других специалистов с высшим образованием остается ниже среднего показателя по странам ОЭСР. 
