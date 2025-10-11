ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Заработная плата чешских педагогов, динамика и перспективы
11 октября 2025
11:00
317
Среднемесячный доход учителей в Чехии за первые шесть месяцев 2025 года достиг 49 231 кроны. По данным Министерства образования, это на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, заработная плата педагогов незначительно превысила общенациональный средний уровень, составивший 48 147 крон до вычета налогов.
Доходы педагогов варьируются в зависимости от типа учебного заведения. Наибольший средний оклад зафиксирован у преподавателей средних школ — 54 019 крон. Их коллеги в базовых школах получали около 51 123 кроны, а в дошкольных учреждениях — 40 443 кроны. Также статистика включает данные о других специалистах: например, ассистенты педагогов зарабатывали в среднем 30 655 крон.
Планы на будущее
На следующий год запланировано очередное повышение оплаты труда. Для учителей предусмотрено увеличение тарифов на 7%, а для ассистентов и некоторых других категорий педагогического персонала — фиксированная прибавка в размере 2 000 крон. Согласно международной статистике, соотношение доходов чешских учителей к зарплатам других специалистов с высшим образованием остается ниже среднего показателя по странам ОЭСР.
На следующий год запланировано очередное повышение оплаты труда. Для учителей предусмотрено увеличение тарифов на 7%, а для ассистентов и некоторых других категорий педагогического персонала — фиксированная прибавка в размере 2 000 крон. Согласно международной статистике, соотношение доходов чешских учителей к зарплатам других специалистов с высшим образованием остается ниже среднего показателя по странам ОЭСР.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
4506
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
886
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1838
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
2167
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1367
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1461
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1307
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1719
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1383
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1413
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44338
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4730
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1155