Заработная плата чешских педагогов, динамика и перспективы





Доходы педагогов варьируются в зависимости от типа учебного заведения. Наибольший средний оклад зафиксирован у преподавателей средних школ — 54 019 крон. Их коллеги в базовых школах получали около 51 123 кроны, а в дошкольных учреждениях — 40 443 кроны. Также статистика включает данные о других специалистах: например, ассистенты педагогов зарабатывали в среднем 30 655 крон.

Планы на будущее

На следующий год запланировано очередное повышение оплаты труда. Для учителей предусмотрено увеличение тарифов на 7%, а для ассистентов и некоторых других категорий педагогического персонала — фиксированная прибавка в размере 2 000 крон. Согласно международной статистике, соотношение доходов чешских учителей к зарплатам других специалистов с высшим образованием остается ниже среднего показателя по странам ОЭСР.