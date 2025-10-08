ANO подтвердила свое предвыборное обещание — в 2026 году не допустить повышения взносов по соцстрахованию для самозанятых (OSVČ)

В случае выполнения этого обещания минимальный ежемесячный взнос по социальному страхованию для предпринимателей с основным видом деятельности составит 5 005 крон вместо запланированных 5 720 крон, то есть на 715 крон меньше.









Шиллерова подчеркнула, что ANO остановит рост базы для расчета социальных взносов с текущих 35% от средней заработной платы, не допуская ее увеличения до 40%, как предусматривает план коалиции во главе с ODS. Таким образом, предприниматели смогут ежемесячно сэкономить минимум 715 крон. При этом те, кто уже платит взносы выше минимального уровня, изменений не почувствуют.





В области здравоохранения изменений не ожидается: минимальный взнос на медицинское страхование в 2026 году составит 3 306 крон в месяц, поскольку этот расчет осуществляется по другой формуле и не зависит от изменений в социальной сфере.

Планируемое «замораживание» минимального вмененного дохода повлияет и на размер первой группы единого налога (paušální daň). Согласно действующим правилам, в 2026 году размер этой фиксированной суммы должен составить 9 984 кроны в месяц. Если же минимальная база останется на уровне 35% от средней зарплаты, сумма снизится до 9 162 крон, то есть на 822 кроны в месяц меньше (в год — на 9 864 крон меньше).



