ЕЕТ возвращается: новая версия обещает меньше бюрократии

9 октября 2025
11:30
В Чехии готовятся вернуть электронную регистрацию продаж (EET) — систему, призванную контролировать обороты и повысить прозрачность ведения бизнеса. После двухлетнего перерыва проект планируется возобновить в модернизированной форме, которая, по словам разработчиков, должна снизить административную нагрузку на предпринимателей.
Алена Шиллерова, которая, вероятно, займет пост министра финансов Чехии, заявила, что восстановление EET станет одним из ключевых пунктов программы будущего правительства. По ее словам, обеспечение справедливой уплаты налогов и равных условий для всех предпринимателей является обязанностью современного государства.

Согласно предложенному плану, новая система будет представлять собой бесплатное мобильное приложение, доступное для смартфонов. Оно должно быть обязательным для всех, поскольку, по мнению инициаторов, любые исключения создавали бы неравные условия на рынке.

Шиллерова подчеркнула, что взамен на добросовестное ведение учета продаж предприниматели могут рассчитывать на ежегодные налоговые скидки и меньшее количество проверок. Введение обновленной системы ожидается в начале 2027 года.

В деловом сообществе к инициативе относятся умеренно положительно. Руководители отраслевых объединений считают, что при правильной реализации EET может действительно снизить объем серых оборотов и упростить налоговую отчетность.

Представители Союза промышленности и транспорта Чехии отметили, что считают электронную регистрацию инструментом, выравнивающим предпринимательскую среду. При этом они ожидают, что новая версия системы будет «интуитивной и прозрачной».

Президент Союза торговли и туризма Чехии Томаш Проуза обратил внимание, что EET имеет смысл прежде всего в секторах с высокой долей наличных платежей — в малых городах и сельской местности, где цифровые платежи пока менее распространены. Он подчеркнул, что «не должно быть ситуаций, когда одни предприниматели имеют необоснованные преимущества перед другими».

Ладислав Минчич, секретарь палаты, отметил, что цифровизация торговли — неизбежный тренд, и при условии сотрудничества государства с бизнесом новая версия EET может стать эффективным инструментом контроля и цифрового учета, не создавая дополнительных барьеров.

Экономисты ожидают, что возрождение EET повысит поступления в госбюджет, однако предупреждают, что успех проекта зависит от его технической простоты и степени доверия предпринимателей.

Если новая система действительно упростит процесс учета и не создаст излишней бюрократии, она может стать одним из ключевых инструментов борьбы с уклонением от налогов и важным шагом в дальнейшей цифровизации чешской экономики.
бизнес правительство налоги Чехия
