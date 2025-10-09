ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешская промышленность: Рост зарплат не решает кадровый голод
9 октября 2025
19:00
145
Несмотря на опережающий инфляцию рост заработных плат на 5-8%, промышленные предприятия Чехии продолжают сталкиваться с острым дефицитом кадров. Особенно не хватает технических специалистов и рабочих, готовых к многосменному графику.
Ситуация на рынке труда остается благоприятной для соискателей. Наибольший спрос отмечается на программистов PLC, инженеров-технологов и специалистов по обслуживанию оборудования. Кадровый голод частично объясняется сложным графиком и недостаточной гибкостью условий труда. Для покрытия дефицита в регионах компании призывают упростить найм иностранных работников.
Цифровизация и зарплаты
Внедрение автоматизации увеличивает потребность в специалистах по роботизированным системам и аналитиков данных. Из-за нехватки квалифицированных кадров зарплаты в этом сегменте растут. Так, инженер по автоматизации может получать от 60 000 до 100 000 крон. В то же время зарплаты рядовых рабочих на производстве остаются скромными, начинаясь с 27 000 крон в некоторых областях.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
776
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1257
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1201
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1636
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1311
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1341
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44261
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4614
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1120
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1516
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4497
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15724
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2368