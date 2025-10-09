Чешская промышленность: Рост зарплат не решает кадровый голод

Ситуация на рынке труда остается благоприятной для соискателей. Наибольший спрос отмечается на программистов PLC, инженеров-технологов и специалистов по обслуживанию оборудования. Кадровый голод частично объясняется сложным графиком и недостаточной гибкостью условий труда. Для покрытия дефицита в регионах компании призывают упростить найм иностранных работников.



Цифровизация и зарплаты

Внедрение автоматизации увеличивает потребность в специалистах по роботизированным системам и аналитиков данных. Из-за нехватки квалифицированных кадров зарплаты в этом сегменте растут. Так, инженер по автоматизации может получать от 60 000 до 100 000 крон. В то же время зарплаты рядовых рабочих на производстве остаются скромными, начинаясь с 27 000 крон в некоторых областях.