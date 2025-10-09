ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чешская промышленность: Рост зарплат не решает кадровый голод

Новости и статьи
9 октября 2025
19:00
145
Несмотря на опережающий инфляцию рост заработных плат на 5-8%, промышленные предприятия Чехии продолжают сталкиваться с острым дефицитом кадров. Особенно не хватает технических специалистов и рабочих, готовых к многосменному графику.
Ситуация на рынке труда остается благоприятной для соискателей. Наибольший спрос отмечается на программистов PLC, инженеров-технологов и специалистов по обслуживанию оборудования. Кадровый голод частично объясняется сложным графиком и недостаточной гибкостью условий труда. Для покрытия дефицита в регионах компании призывают упростить найм иностранных работников.

Цифровизация и зарплаты
Внедрение автоматизации увеличивает потребность в специалистах по роботизированным системам и аналитиков данных. Из-за нехватки квалифицированных кадров зарплаты в этом сегменте растут. Так, инженер по автоматизации может получать от 60 000 до 100 000 крон. В то же время зарплаты рядовых рабочих на производстве остаются скромными, начинаясь с 27 000 крон в некоторых областях.
Чехия работа зарплата
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
776
БИЗНЕС
ЕЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОБЕЩАЕТ МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1925
БИЗНЕС
ANO ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ — В 2026 ГОДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ (OSVČ)
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1257
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A С 1996 ГОДА
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1201
БИЗНЕС
ВЫСТАВКА В БРНО СТАЛА ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1636
БИЗНЕС
МЕНЬШЕ ПИВА, БОЛЬШЕ КОФЕ: КАК ПОГОДА УДАРИЛА ПО ДОХОДАМ ЧЕШСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1311
БИЗНЕС
HYUNDAI ГОТОВИТ В НОШОВИЦЕ ВЫПУСК БОЛЕЕ КРУПНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1341
ЖИЗНЬ
КАК ВЕРНУТЬ КОЖЕ И НОГТЯМ ЗДОРОВЬЕ
10:59
2 ОКТЯБРЯ 2025
1736
ЖИЗНЬ
ЛЕТОМ ИНОСТРАНЦЫ В ЧЕХИИ ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. НА ЕДУ, СТОМАТОЛОГИЮ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44261
ЖИЗНЬ
ОПРОС: 38% МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ СЧИТАЮТ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4614
ОБРАЗОВАНИЕ
НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ И НОСТРИФИКАЦИЮ
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1120
БИЗНЕС
PHILIP MORRIS В ЧЕХИИ СНИЗИЛ ПРИБЫЛЬ, НО РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО И СОЗДАСТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1516
БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЕЦ PILSNER URQUELL ОСТАНОВИЛ ЗАВОДЫ ПОСЛЕ ХАКЕРСКОЙ АТАКИ
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4497
БИЗНЕС
С ЯНВАРЯ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15724
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ВВОДЯТ ЕДИНОЕ «СУПЕРПОСОБИЕ»: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦВЫПЛАТ
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2368
БИЗНЕС
ПОЧЕМУ АЛЕШ ВЕСЕЛЫ РЕШИЛ ПОХОРОНИТЬ БРЕНД SAZKA