В Чехии планируется построить фабрику по разработке искусственного интеллекта
11 октября 2025
13:00
Консорциум под руководством Технического университета Остравы (VŠB) выиграл конкурс на создание европейских заводов по развитию искусственного интеллекта, объявленный общеевропейским предприятием EuroHPC. Таким образом, Чешская Республика должна получить свой завод по производству искусственного интеллекта — Czech AI Factory (CZAI) и вместе с ним новый суперкомпьютер AI в Остраве.
Стоимость всего проекта составит примерно одну миллиард крон. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь университета Яна Дронска.
Czech AI Factory должна поддерживать развитие и внедрение искусственного интеллекта в стране. Ядром проекта станет новый суперкомпьютер для задач, связанных с искусственным интеллектом, под названием KarolAIna.
«Благодаря новому суперкомпьютеру и экспертизе наших партнеров Чешская Республика делает решительный шаг к тому, чтобы стать активным участником европейского передового опыта в области искусственного интеллекта», — сказал ректор университета Игорь Иван.
Суперкомпьютер будет построен на базе примерно 340 самых современных AI-чипов и будет служить промышленности, государственному управлению, исследовательским командам и стартапам, предоставляя передовую вычислительную мощность, необходимую для обучения, внедрения и экспериментирования с AI-моделями.
«AI Factory для Чешской Республики — очень важный шаг, который значительно повышает нашу значимость на карте искусственного интеллекта в Европе. Суперкомпьютер KarolAIna станет флагманом инфраструктуры искусственного интеллекта Чешской Республики, что позволит нам удовлетворять постоянно растущие потребности наших пользователей в области искусственного интеллекта», — заявил координатор CZAI и директор национального суперкомпьютерного центра IT4Innovations Вит Вондрак.
В Европе планируется создать шесть новых AI Factories, которые присоединятся к тринадцати уже выбранным ранее. Вместе с VŠB-TUO над проектом будут работать еще пять учреждений, включая вузы и Академию наук Чешской Республики. Их эксперты будут поддерживать внедрение искусственного интеллекта в ряде отраслей. Например, в промышленности для сокращения простоев или в здравоохранении для разработки лекарств. Государственное управление, в свою очередь, может использовать искусственный интеллект для повышения эффективности процессов и онлайн-услуг, а в области кибербезопасности ИИ будет сосредоточен на передовом обнаружении и защите.
«Проект не только предоставит передовую вычислительную инфраструктуру, но и откроет новые возможности для самых разных субъектов в экономике и обществе, включая совершенно новый круг пользователей, благодаря широкому спектру услуг ИИ», — сказал Владимир Марик, научный директор Чешского института информатики, робототехники и кибернетики Чешского технического университета в Праге, который является одним из партнеров проекта.
Примерно половина средств пойдет на приобретение суперкомпьютера и его эксплуатацию. Остальные средства будут использованы для предоставления услуг клиентам Czech AI Factory. Частью CZAI также станут два AI-кампуса — один в Праге, другой в Брно. Эти студенческие контактные центры будут предназначены для поддержки молодых талантливых специалистов и дополнят уже создаваемый AI-кампус в Остраве.
EuroHPC — это юридический и финансовый субъект, учрежденный постановлением Совета Европейского союза, который объединяет Европейский союз, участвующие государства и частные субъекты с целью сделать Европу мировым лидером в области суперкомпьютеров, квантовых компьютеров и искусственного интеллекта.
