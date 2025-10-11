В Чехии планируется построить фабрику по разработке искусственного интеллекта

Новости 420on 11 октября 2025 13:00 539

Консорциум под руководством Технического университета Остравы (VŠB) выиграл конкурс на создание европейских заводов по развитию искусственного интеллекта, объявленный общеевропейским предприятием EuroHPC. Таким образом, Чешская Республика должна получить свой завод по производству искусственного интеллекта — Czech AI Factory (CZAI) и вместе с ним новый суперкомпьютер AI в Остраве.