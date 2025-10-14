ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Смартфон вместо кассы: что ждет чешский бизнес
14 октября 2025
17:00
Партия ANO, формирующая новое правительство Чехии, подтвердила намерение возродить систему электронной отчетности с 2027 года. Обновленная версия, EET 2.0, должна стать более эффективной и будет распространена на все категории предпринимателей, включая ремесленников и лиц свободных профессий. По замыслу инициаторов, это поможет бороться с теневой экономикой.
Планы на 2027 год
Новый подход предполагает использование современных решений. Например, мастера смогут фиксировать доходы через специальное мобильное приложение, что снизит затраты по сравнению с прежними кассовыми системами. Такой вариант поддерживают некоторые бизнес-ассоциации, выступая за создание равных условий для всех.
Потенциальные разногласия
Однако реализация плана может столкнуться с сопротивлением. Партии Motoristé и SPD, потенциальные партнеры ANO по коалиции, исторически выступают против всеобщего внедрения EET, настаивая на исключениях для малого бизнеса. Таким образом, окончательная судьба и форма системы будут зависеть от политических договоренностей.
