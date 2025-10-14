ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Смартфон вместо кассы: что ждет чешский бизнес

Новости и статьи
14 октября 2025
17:00
11
Партия ANO, формирующая новое правительство Чехии, подтвердила намерение возродить систему электронной отчетности с 2027 года. Обновленная версия, EET 2.0, должна стать более эффективной и будет распространена на все категории предпринимателей, включая ремесленников и лиц свободных профессий. По замыслу инициаторов, это поможет бороться с теневой экономикой.
Планы на 2027 год
Новый подход предполагает использование современных решений. Например, мастера смогут фиксировать доходы через специальное мобильное приложение, что снизит затраты по сравнению с прежними кассовыми системами. Такой вариант поддерживают некоторые бизнес-ассоциации, выступая за создание равных условий для всех.

Потенциальные разногласия
Однако реализация плана может столкнуться с сопротивлением. Партии Motoristé и SPD, потенциальные партнеры ANO по коалиции, исторически выступают против всеобщего внедрения EET, настаивая на исключениях для малого бизнеса. Таким образом, окончательная судьба и форма системы будут зависеть от политических договоренностей. 

Андрей Бабиш Чехия бизнес индивидуальный предприниматель
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
362
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДОЛНИ ПОЧЕРНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗУБРЫ — ОСКАР, ГРЕБЕЛЬ, ОНЕЛИНА И ОМЕГА
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
473
ЖИЗНЬ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЁТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
819
ЖИЗНЬ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КРИПТОВАЛЮТА И НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1435
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ В ЧЕХИИ, ЗА КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН?
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
3785
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ НЕ СПРАВИЛАСЬ С НОРМОЙ СБОРА ЭЛЕКТРООТХОДОВ
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3692
БИЗНЕС
ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕХИИ
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3265
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ФАБРИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2091
БИЗНЕС
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЧЕШСКИХ ПЕДАГОГОВ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25586
БИЗНЕС
ЗАПРЕЩЕННЫЙ БИЗНЕС: ПОЧЕМУ В ЧЕХИИ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ СОБРАННЫЕ ГРИБЫ
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1455
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СЭКОНОМИТЬ НА ЦИФРОВОЙ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3140
БИЗНЕС
ВОЛНА БАНКРОТСТВ КОМПАНИИ В ЧЕХИИ. САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 8 ЛЕТ
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3966
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ ЗАРПЛАТ НЕ РЕШАЕТ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1631
БИЗНЕС
ЕЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОБЕЩАЕТ МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
4302
БИЗНЕС
ANO ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ — В 2026 ГОДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ (OSVČ)
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1898
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A С 1996 ГОДА