Смартфон вместо кассы: что ждет чешский бизнес

14 октября 2025

Партия ANO, формирующая новое правительство Чехии, подтвердила намерение возродить систему электронной отчетности с 2027 года. Обновленная версия, EET 2.0, должна стать более эффективной и будет распространена на все категории предпринимателей, включая ремесленников и лиц свободных профессий. По замыслу инициаторов, это поможет бороться с теневой экономикой.