Парадоксальная инициатива: как программа Motoristé может увеличить налоги для самозанятых





В частности, в программе партии говорится:

"Сантехник или электрик на пенсии, работающий неполный рабочий день как индивидуальный предприниматель и зарабатывающий на 1-2 заказах в месяц, будет платить взносы на социальное и медицинское страхование в размере 29,2% и 13,5% от чистой прибыли соответственно. При месячном заработке в 8 000 чешских крон он теперь будет платить только 3 416 чешских крон вместо нынешней суммы, что сводит практически весь его заработок к нулю".





Эта идея может показаться хорошей для непосвященных, но она имеет ряд серьезных недостатков.



Реальность против обещаний

По действующим правилам, как самозанятый без основного статуса предпринимателя, он ежемесячно платит лишь 540 крон на медицинское страхование , будучи освобожден от взносов на социальное страхование из-за невысокого дохода.

Пенсионер-электрик, зарабатывающий 8 000 чешских крон в месяц, является индивидуальным предпринимателем. Поскольку он зарабатывает 96 000 чешских крон в год (12 × 8 000 чешских крон), он не достигает решающей суммы и вообще не должен платить социальное страхование. Он платит только авансовые платежи на медицинское страхование, которые составляют 540 чешских крон в месяц (13,5% от 50% прибыли, т. е. 0,135 × 4 000). Ему не нужно платить подоходный налог.





Неожиданное увеличение платежей

Согласно же плану Motoristé, его ежемесячные отчисления взлетели бы до 3416 крон, что более чем в шесть раз превышает нынешнюю сумму. Такой рост обусловлен предлагаемым расчетом взносов со всего объема дохода, а не с его части, как это практикуется сейчас. Это указывает на возможное непонимание партией действующего налогового законодательства для самозанятых.





Небезынтересно, как они пришли к цифре 3 416 чешских крон. По всей видимости, они рассчитали ее путем умножения 8 000 чешских крон на сумму тарифов 29,2% на социальное страхование и 13,5% на медицинское страхование, то есть на 42,7%. Однако страховые взносы определяются не так, поскольку медицинское страхование облагается 50% прибыли, а социальное 55% прибыли, а не 100%.