Финансовые изменения для самозанятых в Чехии: что выгоднее в 2026 году?
19 октября 2025
18:00
С 2026 года в Чехии вырастут минимальные авансовые платежи на социальное и медицинское страхование для самозанятых. Минимальный взнос на социальное страхование для основных предпринимателей составит 5 720 крон, а на медицинское страхование — 3 306 крон. Это связано с ежегодным увеличением минимальной базы расчета.
Одновременно повысится и паушальный налог для первой категории плательщиков, достигнув 9 984 кроны в месяц. Для второй и третьей категорий размер налога останется без изменений. Паушальный налог заменяет традиционный расчет налогов и взносов.
Кому выгоден новый режим?
Паушальный налог в 2026 году будет наиболее выгоден самозанятым с 40-процентным расходным паушалем и высокими доходами до 1 миллиона крон, не использующим налоговые льготы. Для них экономия может превысить 50 000 крон в год.
При доходах от 1 до 2 миллионов крон выгоду получат бездетные плательщики с 60-процентным паушалем и доходом около 1,5 миллиона крон, а также самозанятые с 40-процентным паушалем и доходом до 2 миллионов крон. Однако самозанятым с 80-процентным паушалем, особенно имеющим детей, эта система, как правило, невыгодна. Например, предприниматель с двумя детьми всегда проиграет при выборе этого режима. Он невыгоден и людям с 40-процентным паушалем с двумя детьми, чьи доходы незначительно превышают 1 или 1,5 миллиона крон.
