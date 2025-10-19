Финансовые изменения для самозанятых в Чехии: что выгоднее в 2026 году?

Одновременно повысится и паушальный налог для первой категории плательщиков, достигнув 9 984 кроны в месяц. Для второй и третьей категорий размер налога останется без изменений. Паушальный налог заменяет традиционный расчет налогов и взносов.







Кому выгоден новый режим?

Паушальный налог в 2026 году будет наиболее выгоден самозанятым с 40-процентным расходным паушалем и высокими доходами до 1 миллиона крон, не использующим налоговые льготы. Для них экономия может превысить 50 000 крон в год.



При доходах от 1 до 2 миллионов крон выгоду получат бездетные плательщики с 60-процентным паушалем и доходом около 1,5 миллиона крон, а также самозанятые с 40-процентным паушалем и доходом до 2 миллионов крон. Однако самозанятым с 80-процентным паушалем, особенно имеющим детей, эта система, как правило, невыгодна. Например, предприниматель с двумя детьми всегда проиграет при выборе этого режима. Он невыгоден и людям с 40-процентным паушалем с двумя детьми, чьи доходы незначительно превышают 1 или 1,5 миллиона крон.