ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Проблемы у Zásilkovna: клиенты жалуются на задержки и неработающего чат-бота

Новости и статьи
20 октября 2025
21:00
393
В последнее время в адрес чешской службы доставки Zásilkovna поступает множество жалоб от пользователей. Недовольство связано как с задержками посылок, так и с неэффективной работой службы поддержки, где общение часто ведется через искусственный интеллект.
Клиенты сообщают, что автоматизированный помощник не способен решить их проблемы. Попытки связаться с живым оператором затягиваются и часто оказываются безрезультатными. Пользователи описывают свой опыт как крайне разочаровывающий, отмечая, что робот дает шаблонные ответы и не может помочь в конкретных ситуациях, например, при потере посылки.

Логистические сбои
Параллельно участились жалобы на задержки доставки. Вместо обещанных двух дней посылки могут идти до недели. Также фиксируются случаи, когда курьеры доставляют заказы не по тем адресам или кладут в неправильные ячейки автоматизированных пунктов выдачи, что приводит к дальнейшей путанице и затягивает процесс получения. 
бизнес Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
504
ЖИЗНЬ
ОПТИМИЗМ С ОГОВОРКАМИ. КАК ЧЕХИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
794
ЖИЗНЬ
ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A В ПРАГЕ: ЗА НЕДЕЛЮ ЗАФИКСИРОВАНО СТОЛЬКО СЛУЧАЕВ, СКОЛЬКО ЗА ТРИ ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1389
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ТРАТЯТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ЭТОТ БИЗНЕС СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
3418
БИЗНЕС
ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ЧЕХИИ: ЧТО ВЫГОДНЕЕ В 2026 ГОДУ?
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1954
БИЗНЕС
СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2026 ГОД
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1491
ЖИЗНЬ
ПОЛОВИНА ЧЕШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НЕ ЗАВТРАКАЕТ, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПРИХОДИТ В ШКОЛУ БЕЗ ПЕРЕКУСА
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1854
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1986
ЖИЗНЬ
КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРАГЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
976
ЖИЗНЬ
АННА ВИЛЕНСКАЯ В ПРАГЕ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ФИЗИКА МУЗЫКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НОТ СЕМЬ»
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1197
БИЗНЕС
ВОЗМОЖНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1304
БИЗНЕС
ZÁSILKOVNA ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СЕТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ Z-BOX ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1628
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ
10:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1241
ЖИЗНЬ
РОГАНСКИЙ ОСТРОВ В ПРАГЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2196
БИЗНЕС
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО КНИЖНОГО СЕРВИСА KNIHOBOT
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1939
БИЗНЕС
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КАК ПРОГРАММА MOTORISTÉ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ