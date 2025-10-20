Проблемы у Zásilkovna: клиенты жалуются на задержки и неработающего чат-бота

Клиенты сообщают, что автоматизированный помощник не способен решить их проблемы. Попытки связаться с живым оператором затягиваются и часто оказываются безрезультатными. Пользователи описывают свой опыт как крайне разочаровывающий, отмечая, что робот дает шаблонные ответы и не может помочь в конкретных ситуациях, например, при потере посылки.





Логистические сбои

Параллельно участились жалобы на задержки доставки. Вместо обещанных двух дней посылки могут идти до недели. Также фиксируются случаи, когда курьеры доставляют заказы не по тем адресам или кладут в неправильные ячейки автоматизированных пунктов выдачи, что приводит к дальнейшей путанице и затягивает процесс получения.