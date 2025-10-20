ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Проблемы у Zásilkovna: клиенты жалуются на задержки и неработающего чат-бота
20 октября 2025
21:00
393
В последнее время в адрес чешской службы доставки Zásilkovna поступает множество жалоб от пользователей. Недовольство связано как с задержками посылок, так и с неэффективной работой службы поддержки, где общение часто ведется через искусственный интеллект.
Клиенты сообщают, что автоматизированный помощник не способен решить их проблемы. Попытки связаться с живым оператором затягиваются и часто оказываются безрезультатными. Пользователи описывают свой опыт как крайне разочаровывающий, отмечая, что робот дает шаблонные ответы и не может помочь в конкретных ситуациях, например, при потере посылки.
Логистические сбои
Параллельно участились жалобы на задержки доставки. Вместо обещанных двух дней посылки могут идти до недели. Также фиксируются случаи, когда курьеры доставляют заказы не по тем адресам или кладут в неправильные ячейки автоматизированных пунктов выдачи, что приводит к дальнейшей путанице и затягивает процесс получения.
