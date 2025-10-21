ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Penta Hospitals расширяет присутствие в Чехии. Крупная сделка на медицинском рынке
21 октября 2025
21:00
1017
Инвестиционная группа Penta Hospitals приобрела шесть клиник, школу медсестер и сервис домашнего ухода у холдинга Mediterra. Сумма сделки не разглашается. Теперь соглашение должно получить одобрение антимонопольного ведомства.
В состав приобретенных объектов входят клиники в Мельнике, Танвальде и других городах, включая больницу Святой Здиславы, известную применением роботизированной хирургии. Группа также получает пражские реабилитационные центры и учебное заведение в Мельнике.
Укрепление позиций
После завершения поглощения сеть Penta Hospitals значительно расширит свое влияние на чешском рынке медицинских услуг. Компания уже управляет 11 больницами, домами престарелых и центрами домашнего ухода.
