Примеры, когда более высокий доход оборачивается финансовыми потерями

Новости и статьи
23 октября 2025
19:30
195
В налоговой системе Чехии существуют критические пороговые значения, при превышении которых увеличение валового дохода может привести к уменьшению реальных денег на счету. Рассмотрим конкретные ситуации, когда зарабатывать больше становится невыгодно.
Пример 1. Подработка по договору
Студент с месячным заработком 11 900 крон не платит социальные и медицинские взносы, получая всю сумму на руки благодаря налоговой льготе. Его коллега с доходом 13 000 крон уже обязан платить взносы — в итоге на счет поступает лишь 11 492 кроны.
 
Пример 2. Предпринимательство в качестве дополнительного заработка
Сотрудница А. получила годовую прибыль 116 800 крон от бизнеса. После уплаты налога и медицинского страхования, но без социальных взносов, ей остается 91 396 крон. Сотрудник К. заработал больше — 122 800 крон, однако превысил лимит освобождения от соцвзносов. В результате чистый доход составил всего 76 369 крон — на 15 000 меньше, чем у А. при меньшем валовом заработке.

Пример 3. Льгота на супруга
Супруг П. может получить налоговый вычет 24 840 крон, поскольку доход его жены в декрете от подработок составил 64 000 крон — ниже установленного лимита в 68 000 крон. Супруга И. заработала 71 000 крон, что лишило семью права на льготу. Несмотря на дополнительные 7 000 крон дохода, семья потеряла возможность вернуть почти 25 000 из бюджета.
налоги Чехия бизнес
