Новые правила борьбы с нелегальным трудом. Политика нулевой терпимости

24 октября 2025
16:00
1110
В Чехии ужесточается контроль за так называемой «шварцсистемой», при которой отношения между компанией и самозанятым лицом фактически являются трудовыми, но юридически оформлены как предпринимательские. Власти объявили о переходе к политике нулевой терпимости.
Что считается шварцсистемой?
Ключевой признак — отсутствие реальной предпринимательской самостоятельности. Если человек работает исключительно на одного заказчика, подчиняется его внутреннему распорядку, использует его инструменты и выполняет прямые указания, то такая деятельность трактуется как скрытая занятость. Типичные примеры — администраторы, водители, строители и рабочие на складах, которые интегрированы в структуру компании как обычные сотрудники.

Ужесточение контроля и санкций
С 2025 года вступили в силу новые меры воздействия. Помимо значительных штрафов, для компаний-нарушителей предусмотрено временное запрещение деятельности сроком до двух лет. Информация о привлечении к ответственности подлежит обязательному опубликованию на официальном портале Инспекции труда в течение целого года, что наносит серьезный репутационный ущерб.

Проверки фокусируются на отраслях повышенного риска: строительстве и IT. Инспекторы анализируют реальные условия работы, а не формальные договоры. Во внимание принимается наличие подчиненности, фиксированного графика, использование ресурсов компании и степень ответственности за результат.

Будущее регулирования
Для решения проблемы законодатели рассматривают введение с 2027 года нового правового статуса — «сотрудничающего самозанятого». Эта гибридная форма должна предоставить работникам некоторые социальные гарантии, характерные для наемных сотрудников, при сохранении элементов гибкости. Таким образом власти стремятся создать легальную альтернативу, которая соответствовала бы современным реалиям рынка труда. 
