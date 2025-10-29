Чешский бизнес-ландшафт демонстрирует резкий рост

За первые три квартала 2025 года в Чехии было зарегистрировано 63 240 новых предпринимателей, в то время как 38 620 прекратили свою деятельность. Таким образом, чистый прирост составил 24 620 человек, что почти в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Темпы роста вернулись к уровням 2020-2021 годов.