Чешский бизнес-ландшафт демонстрирует резкий рост

29 октября 2025
21:00
172
За первые три квартала 2025 года в Чехии было зарегистрировано 63 240 новых предпринимателей, в то время как 38 620 прекратили свою деятельность. Таким образом, чистый прирост составил 24 620 человек, что почти в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Темпы роста вернулись к уровням 2020-2021 годов.
Региональные и отраслевые тренды
Наибольшее количество новых бизнесменов приходится на Прагу, Среднечешский и Южноморавский края. Среди отраслей лидерами по созданию новых компаний стали строительство, обрабатывающая промышленность, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. Наиболее значительный рост продемонстрировала сфера водного хозяйства. Более половины новых предпринимателей — это люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
индивидуальный предприниматель бизнес
