Чехия получит 125 тысяч вакцин от гепатита А на фоне роста заболеваемости

Экстренные поставки из-за эпидемиологической ситуации

За текущий год в Чехии зарегистрировано в три раза больше случаев гепатита А, чем за весь прошлый год. Спрос на вакцинацию также вырос существенно: если в прошлом году привились 66 000 человек, то в этом году цифра приблизилась к 150 000.









Министр здравоохранения отметил, что ведомство совместно с партнерами обеспечило более 200 000 доз вакцины. К концу сентября врачи зафиксировали 1 800 заболевших, около 40% из них – в Праге.