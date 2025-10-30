ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехия получит 125 тысяч вакцин от гепатита А на фоне роста заболеваемости
30 октября 2025
20:00
249
В ближайшие пять недель Чехия получит дополнительную партию из 125 000 доз вакцины против гепатита А для детей и взрослых. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения страны. На текущей неделе в медицинские учреждения уже доставлены 20 000 ранее заказанных доз.
Экстренные поставки из-за эпидемиологической ситуации
За текущий год в Чехии зарегистрировано в три раза больше случаев гепатита А, чем за весь прошлый год. Спрос на вакцинацию также вырос существенно: если в прошлом году привились 66 000 человек, то в этом году цифра приблизилась к 150 000.
Министр здравоохранения отметил, что ведомство совместно с партнерами обеспечило более 200 000 доз вакцины. К концу сентября врачи зафиксировали 1 800 заболевших, около 40% из них – в Праге.
Вакцинация преимущественно платная, стоимость одной дозы составляет примерно 1 500 крон, часть суммы компенсируют страховые компании. Бесплатно прививаются медработники, спасатели и контактировавшие с инфицированными. С января 2027 года вакцина может войти в перечень полностью покрываемых страховкой.
