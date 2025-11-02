ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Новая налоговая реформа в Чехии: акцент на малый бизнес

Новости и статьи
2 ноября 2025
15:00
325
Формирующееся коалиционное правительство Чехии намерено ввести обновленную систему электронной регистрации продаж.
В программе нового коалиционного правительства Чехии будет закреплен пункт о поддержке малого бизнеса и лиц с разовыми доходами в рамках планируемой налоговой реформы. Об этом заявила вице-председатель партии ANO Алена Шиллерова.

По ее словам, основные дискуссии развернутся на стадии подготовки законодательства. Шиллерова отметила, что будет стремиться к максимально узким исключениям, ориентированным лишь на тех, кто получает нерегулярный доход от продажи собственной продукции. 

Финансовая поддержка и борьба с теневой экономикой
Параллельно коалиция планирует вернуть выплаты на детские сады и скорректировать механизм индексации пенсий. По словам Шиллеровой, источником финансирования этих инициатив станет более эффективная борьба с теневой экономикой, а также оптимизация государственных расходов. 
индивидуальный предприниматель бизнес Чехия
