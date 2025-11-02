Новая налоговая реформа в Чехии: акцент на малый бизнес

В программе нового коалиционного правительства Чехии будет закреплен пункт о поддержке малого бизнеса и лиц с разовыми доходами в рамках планируемой налоговой реформы. Об этом заявила вице-председатель партии ANO Алена Шиллерова.





По ее словам, основные дискуссии развернутся на стадии подготовки законодательства. Шиллерова отметила, что будет стремиться к максимально узким исключениям, ориентированным лишь на тех, кто получает нерегулярный доход от продажи собственной продукции.





Финансовая поддержка и борьба с теневой экономикой

Параллельно коалиция планирует вернуть выплаты на детские сады и скорректировать механизм индексации пенсий. По словам Шиллеровой, источником финансирования этих инициатив станет более эффективная борьба с теневой экономикой, а также оптимизация государственных расходов.