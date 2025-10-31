ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чешская туристическая компания Travel Family прекращает деятельность

31 октября 2025
16:00
Travel Family объявила о прекращении своей работы. По словам представителей фирмы, это решение было принято руководством в связи с изменением рыночной конъюнктуры и пересмотром бизнес-приоритетов.
Выполнение обязательств
Все запланированные туры с вылетом до 31 декабря 2025 года будут выполнены в полном объеме. Однако бронирования на период с 1 января будущего года были аннулированы. Клиентам, у которых были забронированы туры на следующий год, уже возвращены авансовые платежи. Продажа новых путевок с сегодняшнего дня полностью прекращена.

Под брендом Travel Family также работали такие операторы, как Vítkovice Tours и Viamare. Компания входит в состав инвестиционно-девелоперской группы TNI Group.
