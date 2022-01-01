Как получить компенсацию за травмы, полученные в чешских школах и институтах?

Совсем скоро наши дети пойдут в чешские школы. Конечно, мы всегда рассчитываем на самый благоприятный исход, но случайные неприятности никто не отменял. Предлагаем вам ознакомиться с информацией, как поступать в данном случае, и, тем не менее, желаем, чтобы такая инструкция вам все же не пригодилась в новом учебном году!

Ребенок получил в школе травму, но она отказывается компенсировать расходы на лечение? Как получить действительно причитающуюся по закону сумму, а не остаться с недостаточной компенсацией ущерба? Права студентов и школьников, а также обязанности чешских учебных заведений по отношению к школьным травмам – тема этой статьи.



В течение жизни травмы разной степени тяжести получает практически каждый человек. Такие происшествия зачастую не обходят стороной и школьников либо студентов во время учебного процесса. К счастью, большинство таких травм не приводит к значительному ущербу для здоровья с тяжелыми проявлениями. Однако при получении серьезной травмы с пожизненными последствиями студенты и их родители могут побороться за свои права, чтобы получить адекватную компенсацию нанесенного вреда.



Кто несет ответственность за «школьные» травмы?



Ответственность за школьные травмы в начальных и средних школах, а также в высших учебных заведениях в настоящее время отражена в последних положениях Трудового кодекса ЧР. Юридическое лицо, работающее как школа, или институт отвечает за травмы учеников, которые они получили во время учебы или в непосредственной связи с ней. Речь идет о так называемой объективной ответственности без возможности освобождения. Поэтому учебные заведения должны иметь страховку на случай таких ситуаций.

Как действовать при получении травмы на учебе?



Главная задача студента/школьника и его родителей – отреагировать при получении травмы немедленно и обязательно добиться соблюдения своих законных прав.



В случае получения травмы на учебе нужно, чтобы ученик сразу же информировал об этом преподавателя. Затем учебное заведение должно внести запись о происшествии в специальную книгу. Студенту и его родителям желательно ознакомиться с данной записью и сделать себе ее копию.



Не оставляйте всё просто так



Не соглашайтесь, если представители школы или института будут уговаривать вас оставить все просто так. Даже если травма кажется вам несерьезной, на всякий случай сообщите о ней преподавателю и сделайте запись в соответствующей книге. Дело в том, что иногда последствия травмы могут проявиться не сразу, а только через несколько дней или даже недель. Спустя какое-то время и без подачи заявления непосредственно после травмы вам будет проблематично добиться от учебного заведения компенсации.



Постарайтесь вовремя начать коммуникацию со школой на тему финансирования расходов на лечение. Лучше, если всё это будет оформлено в письменном виде. Затем учебное заведение должно будет информировать школьника или его родителей и о том, что их требование будет выполнено страховой компанией. Помните, что без убедительных аргументов вам сложно будет рассчитывать на полную компенсацию ущерба здоровью.



Случай из жизни



Несколько лет назад портал www.student.finance.cz информировал читателей о реальном случае, при котором маленький ученик чешской начальной школы получил во время катания на лыжах на физкультуре серьезную травму, последствием которой стало пожизненное снижение работоспособности правой руки. Страховая компания на основании заключения врача выплатила семье пострадавшего сумму в 30 000 крон.



Родителей мальчика это не удовлетворило. Они решили заказать проведение экспертизы, в ходе которой было решено выплатить семье 100 000 крон. Однако с учетом нанесенного здоровью ребенка вреда и такая сумма оказалась заниженной. С помощью адвокатов, специализирующихся на компенсациях учебных заведений в случае травмирования учеников, и ведения переговоров со страховой компанией родителям удалось добиться выплаты еще 200 000 крон.



Таким образом, вместо первоначальных 30 000 крон общая компенсация составила в 10 раз больше: 300 000 крон. Поэтому в каждом случае учащиеся и их родители должны принять решение, готовы ли они бороться за свои права, невзирая на возможность испортить отношения со школой, и есть ли у них силы для ведения переговоров со страховщиками.