Вежливость по-чешски: кодекс хороших манер и правил поведения в Чехии

Как правильно приветствовать друг друга и знакомиться, как вести себя в общественном транспорте, в магазине или в театре, чего ждать и чему не стоит удивляться?

Этикет – неотъемлемая часть культуры общества. Знание хороших манер помогает произвести приятное впечатление, даже если вы находитесь в чужой стране. Ведь язык уважения идентичен и прост во всем мире. Это вежливость, культура речи, умение управлять своими эмоциями и держаться в различных ситуациях.

Конечно, этикет может отличаться в разных условиях, в зависимости от культурной среды и конкретной эпохи. Так сложилось, что хороший тон отражает обычаи, образ жизни, менталитет и условия быта народа. Именно поэтому этикет — важнейшая часть национальной культуры.

Вот несколько отличительных черт чешского этикета:

– Приветствуют друг друга все и всегда. Даже если незнакомы или встречаются по несколько раз в день.

– При знакомстве пожимают руку как мужчине, так и женщине.

– Столкнувшись на улице, извинятся оба.

– Обращаются друг к другу по именам обычно только друзья. В официальной обстановке используют обращение «господин» (pan) или «госпожа» (paní) и добавляют фамилию. Иногда обращаются, указывая на должность: доктор (doktor), профессор (profesor) и т.д.

– «Вы» — общепринятая форма обращения к незнакомым людям, и, чтобы перейти на «ты», нужно обязательно получить согласие от собеседника.

– Чехи гостеприимны, но приглашать в дом принято только близких друзей. Дни рождения и именины чаще всего отмечают в ресторане или кафе.

– Чехи ценят пунктуальность.

– Куда бы ни была очередь (чеш. fronta), порядок четко соблюдается. Без очереди лезть не принято, а нарушителю порядка сделают замечание. Если продавец или работник почты увидит, что клиент влез без очереди, то сотрудник может отказаться его обслуживать.

– Отношение к одежде в Чехии: чем удобнее, практичнее и проще — тем лучше.

– Всегда прощаются и благодарят (в магазинах, на почте, в ресторанах).

– Чехи законопослушны: редко шумят после 22 часов, не переходят дорогу на красный свет, не мусорят на улице (по крайней мере большинство воспитанных чехов).

– Если им нужно, то чехи высмаркиваются везде и всюду. Привычка приезжих «хлюпать носом» кажется им негигиеничной.

– Чехи стараются не выражать свой гнев слишком активно, впрочем, у них не принято постоянно улыбаться, как у американцев. В конфликтной ситуации вас ждут холодная вежливость, а если вы кого-то сильно разозлили — пассивно агрессивный тон. Это не относится к откровенным хулиганам и дебоширам, которые, к сожалению, встречаются и в Чехии.

– В крайне редких случаях мужчины пропускают женщин вперед, здесь иное правило: женщина следует за мужчиной.

– В ресторанах принято оставлять чаевые (5–10% от суммы заказа). Если так не сделать, то как минимум получите пристальный взгляд официанта.

– В квартирах чехи ходят в домашних тапочках (в отличие от некоторых стран).

Кстати, правила поведения за столом тут преподают в школах наравне с остальными предметами.

Помните: чувство такта —​ залог успеха во всем. Разумеется, у каждого оно свое, как и виденье чешской культуры. Все люди, в том числе чехи, разные, поэтому нет ничего необычного в том, что лично у вас могло сложиться другое мнение. Свои наблюдения пишите в комментариях!

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook



